Hayvanları Koruma Günü'nde anlamlı ziyaret

BURSA, (DHA)- BURSA\'da, bir zincir marketin yetkilileri, Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Barınağı\'nı ziyaret etti.

4 Ekim Hayvanları Koruma günü dolayısıyla, Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Barınağı\'nı ziyaret eden Onur Market yetkilileri, hayvanlara mama götürüp, barınağa bağışta bulundu. Sahipsiz hayvanların korunmasında farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen ziyaret, barınak yetkilileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Market ve barınak yetkilileri iş birliklerini geliştirip, sürdürmek ve yeni projeler hayata geçirmek istediklerini ifade etti. Etkinlik hakkında değerlendirmelerde bulunan Onur Market yetkilileri şöyle konuştu:

\"Hayvan dostlarımız da mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşamayı hak ediyorlar. Bu bağlamda, barınak yetkililerinin özverili çalışmalarını takdir ediyoruz. Biz de bugüne özel olarak marketlerimizde satılan \'Sevgi Mamaları\'ndan müşterilerimize ücretsiz olarak dağıttık. Hayvansever vatandaşlarımız bu mamaları, kaplar içerisinde evlerinin önüne koyarak sokakta yaşayan hayvanların mama ihtiyaçlarını karşılayabilirler.\"



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