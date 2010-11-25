Hayvanları dövüştürmek için özel ring yaptırmışlar

T24- Muğla'nın Bodrum ilçesinde, horoz dövüştürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiye, "yasa dışı bahis oynamak'' suçundan para cezası uygulandı.





Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki Bodrum Kümes Hayvanlarını Tanıtma ve Yaşatma Derneğine ait binaya operasyon düzenlemiş, 12 kişi gözaltına alınmıştı. Bini içinde özel bölümlerde tutulan ve dövüştürüldükleri iddia edilen 4 horoza da el konulmuştu.



İfadelerinin ardından serbest bırakılan 12 kişiye, ''yasa dışı bahis oynamak'' suçundan para cezası uygulandığı öğrenildi.

Dövüş ringi yaptırmışlar



Bu arada, polis ekiplerinin operasyon düzenlediği binada, boks yapılan ringlere benzeyen özel bir horoz dövüşü ringi ve ringin çevresinde dövüşü izlemeye gelenler için tribün oluşturulduğu gözlendi. Ayrıca, dövüştürülen horozları tartmak için hassas bir terazinin kullanıldığı belirtildi.



Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, horoz dövüşü yaptırmanın kanunlara aykırı olduğunu ifade ederek, ''Söz konusu derneğe daha önce de operasyon düzenlenmiş ve işlem yapılmıştı. Biz de bunun bir daha yapılmaması için girişimlerde bulunmuştuk'' dedi.



Horoz dövüşü yaptıranlara karşı kanunların yetersiz kaldığını savunun Uslu, ''Horozları dövüştürenler serbest bırakılıyor. Dernek çatısı altında horoz dövüşü yaptırmak suç sayılmalı. Hayvanları Korumu Kanunu mutlaka değiştirilmeli'' diye konuştu.

Kaymakamlık suç duyurusunda bulunacak



Bu arada Bodrum Kaymakamlığı'nın da konuyla ilgili Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağı ve dernek hakkında yasal işlem yapacağı öğrenildi.



Polis dün gece düzenlediği operasyonda horoz dövüştürdükleri iddiasıyla 12 kişiyi gözaltına almış, bina içerisinde özel bölümlerde tutulan ve dövüştürüldükleri iddia edilen 4 horoza da el koymuştu.



Gözaltına alınan 12 kişi ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, horozlar ise sahiplerine teslim edilmişti.