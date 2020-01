Hayvanları beslediler, cezalandırıldılar

Alişan KOYUNCU- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, sokak hayvanlarını beslemek için çöpleri karıştırıp et parçalarını ve yiyecekleri çıkarıp kedi ve köpekleri besleyen Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi Kadir Tekin ile öğrencisi Yunus Kozan\'a zabıta ekibince çevreyi kirletmeleri nedeniyle 209 TL ceza kesildi.

Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Meslek ve Yüksek Okulu öğretim görevlisi Kadir Tekin öğrencileriyle beraber sokak hayvanlarını beslemek için her akşam sokak sokak gezerek çöpleri karıştırıp atılan etleri ve yiyecekleri topluyor. Eldiven takıp, çöplerden kasapların ve iş yerlerin attığı yemek artıklarını plastik tabaklara dolduran Kadir Tekin ve öğrenciler, yiyecek dolu tabakları kedi ve köpeklerin önüne bırakıyor. Kadir Tekin ve öğrenciler, hayvanların beslenmesinin ardından ise bölgeyi temizliyor. İddiaya göre, besleme yapılan bölgelerde hayvanların birbirine saldırmasından rahatsız olan esnaflar, şikayette bulundu. Kadir Tekin ve Yunus Kozan\'a zabıta ekipleri çevre kirliliğine neden olmaları nedeniyle uyarıda bulundu. Hayvanların beslenmeye devam edilmesi üzerine Kadir Tekin ve Yunus Kozan\'a 220 TL ceza kesildi.

Kadir Tekin cezanın mahkeme tarafından da onanmasıyla ödemek zorunda kaldığını belirterek, \"Her gün sokak hayvanlarını besliyoruz. Sokak hayvanlarına et topluyoruz. Etleri kasapların çıkardığı atıkların arasından topluyoruz. Çöpleri karıştırıyoruz, hayvanların yiyebileceği atıkları alıyoruz. Kovamız var, fırçamız var, işimiz bittikten sonra besleme yapılan alanı yıkıyoruz, temiz bir şekilde bırakıyoruz. Hayvanlar doyduktan sonra tabakları alıp çöpe atıyoruz. Buradaki esnaf, köpeklerin beslenmesinden şikayetçiymiş, sebebi olarak da hayvanların insanlara saldırdığını söylüyorlar. Biz çok uzun zamandır burada bu işi yapıyoruz ama herhangi bir hayvanın bir insana saldırdığını görmedim. Sadece kendi aralarında bir hiyerarşik yer kavgası var, öteki köpekleri yanlarına yanaştırmıyorlar. Birbirleri arasında bir sürtüşme olduğunda da bunu insanlara saldırıyorlarmış gibi algılıyor esnaflar. Bizi şikayet etmişler. Uzaktayken güzel bir şey yapıyorlar diyorlar, takdir ediyorlar ama iş başa düşünce tavırları değişiyor. Bu şikayetten dolayı zabıta ekipleri geldi bir uyarıdan sonra ikinci defa geldiler. Hayvanlara yemek bıraktığımız tabakları görüntüleyip çevreyi kirletmek suçundan encümen kararıyla bize ceza kestiler. 220 lira ceza kestiler, ben cezamı ödedim. Yunus Kozan ödeyemedi. Mahkemeye başvurduk, ceza mahkemede onandı. İtirazımız da sonuç getirmedi\" dedi.

Amaçlarının kışın sokakta yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların karınlarını doyurmak olduğunu ifade eden Yunus Kozan, \"Bu hayvanlar yaşam alanlarında beslenemeyecekse nerede beslenecek? Şu an hayvanların şehrin içinde sıkışması büyük bir problem, biz bu çalışmayla bu sorunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Bizim yaptığımız kesinlikle çevreyi kirletmek değil, zaten normalde kasapların önündeki çöpleri buradaki köpekler etrafa dağıtıyordu. Özellikle kasap bölgesinde toplanıyorlar. Çöplerin çıktığını biliyorlar ve o saatlerde burada toplanıyorlar buraya alışmış hayvanlar. Biz bu çöpleri daha düzenli bir şekilde toplayıp, ayıklayıp, düzenleyerek daha sağlıklı büyümelerini sağlamaya çalışıyoruz. Kesinlikle çevreyi kirletmiyoruz\" diye konuştu.



