"Hayvanlara kötü davrananlar potansiyel suçlu"

*Övgü Pınar / Roma

İtalya'da hapishanelerde yapılan bir araştırmada hayvanları suistimal etme ya da öldürmenin suça yatkın olmanın belirtisi olduğu tespit edildi.

Araştırma, Devlet Orman Muhafızlığı'na bağlı Hayvanlara Karşı İşlenen Suçları İnceleme Birimi, Link-Italia Derneği ve Ceza İnfaz Kurumu'nun işbirliğiyle yapıldı.

Farklı suçlardan mahkûm olan 537 kişi üzerinde yapılan araştırmada, bu kişilerin yüzde 87'sinin küçük yaştayken hayvanların öldürülmesine ya da kötü muameleye maruz bırakılmasına karıştığı belirlendi.

Yüzde 64'ünün ise yetişkinlik döneminde hayvanlara eziyet ettiği tespit edildi.

Cezaevlerinde yapılan araştırmanın sonuçları, daha önce bağımlılık tedavi merkezleri ve şiddet kurbanlarına yardım evlerinde toplanan verilerle de desteklendi.

Araştırmacılar sonuç olarak hayvanlara kötü muamelede bulunan kişilerin yüzde 96'sının erkek olduğunu da belirledi.

Link-Italia Derneği Başkanı Francesca Sorcinelli, hayvanlara kötü muamelede bulunulması ile diğer şiddet eylemleri arasındaki bağlantının zaten tahmin edilebileceğini ancak bu araştırmayla bilimsel olarak kanıtlandığını söyledi.

Sorcinelli, "Bu çalışma çok önemli çünkü hayvanların eziyete tabi tutulması ve öldürülmesi ile insanlara karşı şiddet uygulanması ve her türlü antisosyal suç eylemi arasındaki yakın ilişkinin bilimsel olarak doğrulanmasını sağladı" dedi.

"Hayvanlara şiddet uygulamak basit bir çocukluk oyunu değil"

Sorcineli ayrıca hayvanlara karşı gaddarca davranışların genellikle 4-5 yaşlarında görülmeye başlandığını da vurguladı ve "Bu yüzden anne-babalar, eğitimciler ve toplum, hayvanlara kötü muamelede bulunulmasının bu ilk aşamada önlenmesi gerektiğini kavramalı. Çünkü hayvanlara şiddet uygulanması basit bir çocukluk oyunu değil, gelecekte daha da tırmanabilecek ciddi bir olgudur" uyarısında bulundu.

Orman Muhafızlığı'ndan yapılan açıklamada da "Hayvan istismarı, potansiyel patolojik bir durumun belirtisi olan sosyal tehlikenin uyarı işaretidir" denildi.

Araştırmacılar resmi kurum ve toplumsal örgütleri, hayvanlara karşı olumlu davranışları teşvik etmeye çağırdı.

Araştırmanın sonuçları, İtalyan haber ajansı Ansa tarafından "Hayvanlara zulmedenlerin robot resmi: Erkek ve antisosyal", Adnkronos tarafından da "Hayvanlara kötü davrananlar potansiyel suçlular" başlıklarıyla duyuruldu.

Adnkronos'un haberinde, "Katiller, tacizciler, şiddet uygulayan eşler, organize suç ve yeraltı çetelerinin üyelerinin yaygın ortak noktası havyanlara karşı şiddet davranışları" denildi.

La Stampa gazetesinin haberinde de "Küçükken hayvanlara işkence edenler potansiyel seri katil" başlığı kullanıldı.