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Hayvanlara eziyete 'caydırıcı' cezalar geliyor

"4 aydan 3 yıla kadar hapis cezasını gerektiren bir suç"

05 Ekim 2017 10:22

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hayvanları eziyet ve işkenceyle öldürme eylemlerinin hapisle cezalandırılmasına yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

İş mahkemelerinde arabulucuk sistemi getiren tasarının Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Gül, son günlerde kamuoyunun gündemine sık gelen hayvanlara eziyet olaylarıyla ilgili “hapis cezası” taleplerine de değindi. Gül, “Türk Ceza Kanunu (TCK) 151’inci maddesinde 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezasını gerektiren bir suç. Yalnız bu suçla ilgili bakanlığımızda da bir çalışma yapılmakta. Daha caydırıcı neler yapılabilir, bakanlığımız bir çalışma yapıyor. Yaşayan her canlı devlete, yönetime, herkese emanettir. Bunun şuurunda, bilincinde olarak, varsa uygulamada ihtiyaçlar, eksikler, gözden geçirme çalışmalarımız geçen hafta itibariyle başladı” dedi.

TCK’nın “Mala zarar verme” başlıklı 151’inci maddesinde, “Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında” 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanması hükmediliyor. Ancak madde sadece “sahipli hayvanları” koruyor. Yeni çalışmada bu maddenin kapsamının genişletilebileceği belirtildi. 

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