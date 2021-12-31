Hayvanlara Adalet Derneği: Açıklamaları, genelgeleri bahane ederek kanuna aykırı davranan tüm belediyeler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sokak hayvanlarına ilişkin yaptığı açıklamaları ve akabinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyi eleştiren Hayvanlara Adalet Derneği (HAD) Başkan Yardımcısı Avukaty Barış Kârlı, yapılan açıklamanın ve yayınlanan genelgenin Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6. maddesine aykırı olduğunu vurguladı.

Zafer gazetesinin haberine göre, “Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı, 'sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değildir' şeklinde Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6. maddesine açıkça aykırı bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın sahaya yansımaları çok şiddetli oldu" diyen Kârlı şöyle konuştu:

"Açıklamanın muhatabı olan belediyeler, köpekleri kendilerine yük olarak gördükleri için onlardan kurtulmanın yollarını arayan, hâlihazırda kanuna açıkça aykırı davranarak köpekleri öldürmekten, ormana atmaktan, bakımevine hapsetmekten çekinmeyen; görevlerine aykırı davrandıkları için yaptığımız suç duyurularında soruşturma izni verilmediği için işledikleri suçlar cezası kalan, bundan cesaret alarak kanuna aykırı davranışlarını daha da arttıran kurumlar. Cumhurbaşkanının açıklaması, kanuna aykırı davranmayı, suç işlemeyi alışkanlık hâline getirmiş belediyelere, bir cesaret kapısı daha yarattı. Açıklamanın hemen arkasından, her zamankinden daha kendine güvenli, daha cesur, daha sert, daha umursamaz tavırlarla köpekleri çöp gibi toplamaya başladılar. Çoğunun köpekleri götürebilecekleri bir geçici hayvan bakımevi bile olmamasına rağmen, köpekleri alıp bilinmezliğe götürdüler."

"Kanuna dayalı zorunluluklardan ziyade takdire dayalı bir uygulama yapma çabası!"

"Cumhurbaşkanının açıklamalarının etkileri devam ederken bu sefer bir haber de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık tüm belediyelere bir genelge gönderdi. Aslında genelgede, kanundan farklı bir şey yazmıyor. Cumhurbaşkanının açıklamasında yer alan açıkça kanuna aykırı ifadeden sonra, kanunda yer alan belediyelerin aldığı yere geri bırakma yükümlülüğünü yuvarlak ifadelerle de olsa belirterek durumu toparlamaya çalışmış gibi görünüyor. Ama genelgede geçen ifadeleri daha detaylı irdelediğimizde; bir algı yaratma, kanuna dayalı zorunluluklardan ziyade takdire dayalı bir uygulama yapma çabası içinde olduğunu görebiliyoruz" diyen Kârlı, şöyle devam etti:

"Rehabilite edilmeden alındığı yere bırakılmaz, saldırgan tavırları düzelmeden alındığı yere bırakılmaz, sağlığına kavuşmadan alındığı yere bırakılmaz gibi ifadelerle, sanki esas olan alındığı yere bırakılmama gibi bir hava yaratmaya çalışıyor. Net bir şekilde; 'belediyeler sokaktan aldıkları köpekleri kısırlaştırma, aşılama, tedavi işlemleri tamamlandıktan sonra Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6. maddesi gereğince aldığı yere geri bırakmak zorundadır, bu sayılanlardan başka gerekçeyle köpek toplayamaz' gibi bir ifade kullanmıyor.

“Görevli bakanlık başka, genelge yayınlayan başka”

Bunun yanında, rehabilitasyon sürecinin kaç günde tamamlanacağı, saldırganlık hususunun hangi kriterlere göre değerlendirileceği, yine hangi kriterlere göre saldırganlığın geçtiği kanaatine varılacağı gibi konularda somut bir nitelendirme yapmıyor. Bakımevine alınan köpeklerin özgürlüklerine kavuşmalarını tamamen belediye görevlilerinin takdirine bırakmaya çalışıyor. Bu şekilde takdire dayalı uygulamalar ne hukuk devletiyle ne de Hayvanları Koruma Kanunu ile bağdaşır. Genelgeyle ilgili bir diğer gariplik de genelgeyi yayınlayan Bakanlık. Hayvanları Koruma Kanunu’nun ana yürütücüsü olan, belediyeleri hayvanla ilgili görevleri konusunda denetlemekle ve gerektiğinde onlara yaptırım uygulamakla görevli olan Tarım ve Orman Bakanlığı olmasına rağmen, nedense bu genelge Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlandı."

“Muhatabımız kanundur”

Kârlı son olarak şöyle dedi:

"Hayvanları Koruma Kanunu’nun bu kadar net, soru işareti bırakmayacak şekilde tanımladığı, kanunun yürürlüğe girdiği 2004 yılından beri bilfiil hayatımızın içinde olan, 2021 temmuz ayında yapılan değişiklikte de aynen korunan bir konu hakkında bu kadar kafaya göre, arkasını düşünmeden, kanuna aykırı açıklamalar yapılması, genelgeler yayınlanması kabul edilemez. Köpeklerin ve dolayısıyla bizim bu konudaki muhatabımız kanundur; açıklamaları, genelgeleri bahane ederek kanuna aykırı davranan tüm belediyeler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz, bulunmaya devam edeceğiz.”

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