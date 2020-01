Hayvanlar konuşabilseydi onlardan neler beklerdik?..

Alpay Erdem, 26 Temmuz 2012 tarihli Uykusuz dergisindeki köşesinde ‘’Hayvanlar konuşabilseydi…’’ kelimeleri ile başlayan bir yazı kaleme aldı. Erdem, hayvanlar konuşabilseydi insanların onlara neler yapabileceğini yazdı.

İşte Alpay Erdem'in dergide yer alan yazısının bir bölümü:

'Hayvanlar konuşabilseydi onlardan çok şey beklerdik. Ne bileyim en azından bir iki kitap okumalarını beklerdik. Bizimle konuşurken kelimelerini özenle seçmelerini beklerdik. Karakterli olsunlar isterdik. Ekmek yedikleri tasa sıçmasınlar isterdik!.. ki bayağı bildiğin öbek öbek çok affedersiniz. Ne bileyim bakkala gönderirdik mesela. Sır tutmalarını beklerdik. İki yüzlü olmalarını hiç istemezdik. Bilemedim. Hayvanlar konuşabilseydi onları kendimizin olmadığı kadar insan yapmaya çalışır ve iğrenç bir dünyanın kapılarını aralardık. Böyle iyi. Konuşmasın hayvanlar. Hapse atardık. Off neler yapardık. Gizemli dünyalarının içine ederdik. İyi böyle. Konuşmasın hayvanlar Okula gönderirdik. Yarıştırırdık. Benim tavşanım Hasibe'nin tavşanından daha iyi bir okulu kazandı falan diye konuşmalar yapardık. Bilemedim yi böyle.

Alpay Erdem/Uykusuz/26 Ocak 2012

Alpay Erdem kimdir?

Alpay Erdem 1977 yılında İstanbul'da doğdu.

Türk karikatürist, çizgiromancı, mizah yazarı, stand up'çı.

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliğinden mezun oldu. İlk amatör karikatürleri Leman Dergisinde yayınlandı. Soytarı, HBR Maymun gibi dergilerde kısa süreli çalıştıktan sonra 1997'de L-Manyak Dergisinde Hasta Ruh İsmail isimli çizgiroman karakterini çizmeye başladı. Aynı karakteri daha sonra Lombak'ta da çizmeyi sürdürdü. Hasta Ruh İsmail dışında Lombak, Kemik ve Penguen dergilerinde Top Canavarı, Şevki Teyze, Kamil Seven Adam gibi tipler çizdi, Penguen Dergisinde Ben köşesinde yazılar yazdı. Bu yazılarındaki mizahı kullanarak oluşturduğu stand up gösterilerine başladı. 2008 yılında Lombak dergisinden ayrılarak karikatürist Göxel'le birlikte çıkarttıkları Cici dergisi sadece iki sayı yayınlandıktan sonra kapandı. Halen stand up gösterilerine devam etmekte ve Uykusuz dergisinde mizah yazıları yazmaktadır.

Hasta Ruh İsmail, 2003 yılında Getto Basın'dan kitap olarak yayınlanmıştır.

