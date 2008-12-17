Hayvanlar için soyundular

Onlar Cambridge Üniversitesi'nin Veterinerlik Fakültesi öğrencileri 2009 takvim yaprakları için çoğunlukla 'çırılçıplak' pozlar vermeyi tercih eden çılgın öğrenciler, bu pozları bir yardım derneğine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdi



Fakültelerinin çeşitli mekanlarında ve dersliklerde kamera karşısına geçen öğrencilere hayvanlar da eşlik etti. Her biri birer yıldızmış edasıyla pozlar verirken bunu Queen's Veterinerlik Okulu Hastanesi yararına yaptıklarını ve hastaneye para kazandırmaya çalıştıklarını belirtti.



Hastanenin ihtiyacı olan pek çok ekipmanın alınabilmesi amacıyla soyunan gençler, özellikle radyoterapi makinesine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Soyunmaktan utanmadıklarını da dile getiren Cambridge'li öğrenciler, takvimlerin ilgi çekip satılacağından umutlu.