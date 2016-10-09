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Yaşam

Hayvanlar için ses et: Beni senden farklı görme!

Genç müzisyenler, sokak hayvanları için bir araya geldi

09 Ekim 2016 23:56

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü başta olmak üzere hayvan haklarına dikkat çekmek ve empati bilincini artırmak için hayata geçirilen ‘Hayvanlar için ses et’ konulu sosyal sorumluluk projesinde genç müzisyenler bir araya geldiler. Projede 30’a yakın müzisyen bir araya gelerek sokaktaki hayvan dostları için ‘Beni senden farklı görme’ şarkısını seslendirdi.

Ajanimo'nun haberine göre, farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirilen ‘Hayvanlar için ses et’ sosyal sorumluluk projesi  hayvanların yaşam hakkına saygı duyan insanlar görmeyi umut ederek hayvanseverlerin desteğini bekliyor.

Videonun, Youtube reklam geliri elde etmesi durumunda gelirin yüzde 100’ü sokak hayvanlarının mama, tedavi giderleri için kullanılacak.

Facebook sayfasına ulaşmak için tıklayın.

 

 

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