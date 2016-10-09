Hayvanlar için ses et: Beni senden farklı görme!

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü başta olmak üzere hayvan haklarına dikkat çekmek ve empati bilincini artırmak için hayata geçirilen ‘Hayvanlar için ses et’ konulu sosyal sorumluluk projesinde genç müzisyenler bir araya geldiler. Projede 30’a yakın müzisyen bir araya gelerek sokaktaki hayvan dostları için ‘Beni senden farklı görme’ şarkısını seslendirdi.

Ajanimo'nun haberine göre, farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirilen ‘Hayvanlar için ses et’ sosyal sorumluluk projesi hayvanların yaşam hakkına saygı duyan insanlar görmeyi umut ederek hayvanseverlerin desteğini bekliyor.

Videonun, Youtube reklam geliri elde etmesi durumunda gelirin yüzde 100’ü sokak hayvanlarının mama, tedavi giderleri için kullanılacak.

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