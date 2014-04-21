Hayvanlar için otoyollara ekolojik köprü yapılacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, yaban hayatının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla önemli bir adım atıldığını açıkladı. Karayolları ve Dışında Yaban Hayvanı Ölümleri Projesi (KARAYAP) kapsamında yapılacak çalışmalarla yaban hayatı bağlantılı kazaların sık gerçekleştiği noktalar belirlenecek. Türkiye’de halen kısıtlı sayıda bulunan ekolojik köprülerin sayısı arttırılarak, yaban hayatının korunacağı belirtildi.

Otoyollar, yaban hayatı yaşam alanını bölüyor

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Türkiye’de yaşanan ekonomik ve endüstriyel gelişilmelerin bir sonucu olarak ortaya çıktığı belirtilen ihtiyaçları karşılamak için karayolu ve demiryolu ağının da hızla genişlediği belirtildi. Ancak yaşanan bu gelişmelerin yaban hayatını olumsuz etkilediği öne sürüldü. Özellikle ulaşım hatlarından otoyol ve bölünmüş yolların yaban hayatı yaşam alanlarının, ormanların bölünmesine sebep olduğuna dikkat çekildi.

Ortaya çıkan bölünmelerin birbirinden bağımsız daha küçük bitki ve hayvan popülasyonlarının oluşmasına, türlerin tükenmeye karşı daha hassaslaşmasına neden olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, "Yaban hayvanlarının yaşam alanlarından geçen yolların trafik kazalarını arıtıyor, yaban hayatı zarar görüyor. Ayrıca can ve mal kayıplarına sebep oluyor" denildi.

Ekolojik bariyerler oluşturulacak

DKMP Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen KARAYAP ile tespit edilen hassas alanlarda ekolojik bariyerler (üst-alt geçit) oluşturulacak. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü de bilgilendirilerek, inşa edilecek yeni kara ve demiryolları ağlarında bu veriler ışığında ekolojik köprülerin yapılması sağlanacak.

KARAYAP projesi kapsamında, taşıt çarpması sonucu bir yaban hayvanının ölmesi durumunda DKMP Genel Müdürlüğü'nün olay yerini ve zamanını karayolları haritasına kaydedeceğini ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Proje ile aynı zamanda yerel ve ulusal basın da takip edilerek, verilerin haritada yer alması sağlanacak. Böylece bu harita ile yaban hayatı hakkında bilgi veren varlık - yokluk anket çalışması da yapılmış olacak" dedi.