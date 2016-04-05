Hayvanlar için de sosyal ağ kuruldu

Hayvanlar için yardımlaşma ve dayanışmayı hedefleyen Moofio isimli uygulama, sanal ortamdaki yerini aldı. Faaliyete geçen uygulama sayesinde hayvanların barınma, bakım ve birçok ihtiyacı yardımlaşma sayesinde kolayca karşılanabilecek.

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre, evcil hayvanlarında artık kendine ait bir sosyal ağı bulunuyor. Hayvan sahibi ve hayvansever herkes için buluşma noktası olmayı hedefleyen uygulama, aynı zamanda içerisinde sahiplendirme, eş bulma, kayıp hayvan ilanı, misafir ev bulma gibi, evcil hayvanlar ve sahiplerinin hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlayan fonksiyonlar da bulunduruyor.

Moofio kurucu ortaklarından Efe Demirbağ, yaptığı açıklamada, "Moofio'yu eğlenceli, sosyal ve sorumluluk sahibi olarak tanımlıyorum. Sevimli ya da komik fotoğraflar paylaşmanın insan psikolojisi üzerinde yarattığı pozitif etki artık hepimiz tarafından biliniyor. Sosyalleşmek ve eğlenmek, hem bizim hem de evcil hayvanlarımızın gün içerisinde en çok arzu ettiği şey. Tüm bunların yanında bir de evcil hayvanlarımızın, arkadaş edinmek, geçici veya kalıcı bir yuva bulmak, eş bulmak gibi aslında yaşamları boyu ihtiyaç duyabilecekleri her şeye cevap verebilen bir topluluk olalım istedik. Tüm hayvan sahibi ve hayvanseverleri Moofio'ya bekliyoruz" dedi.