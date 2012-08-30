Hayvanlar da tatil dönüşü depresyona giriyor

Sahipleriyle tatile çıkan hayvanların, tatil dönüşlerinde insanlar gibi depresyona girdiği belirlendi.

Fransa 'da yapılan araştırma, sahipleriyle tatile giden hayvanların, tatil dönüşü okulun yolunu tutan çocuklarda olduğu gibi bazı olumsuz davranışlarda bulunduklarını ortaya çıkardı.

Araştırmaya siyam kedisi ile katılan Philippe Uzan, tatil sonrası kedisinin birkaç gün yatağını ve halıları pislettiğini belirtti.

Alman kurtköpeği sahibi Monique Gastinel de, beraber geçirdikleri uzun deniz tatilinden sonra köpeğinin devamlı somurttuğunu ve küstüğünü ifade etti.

Tatil dönüşü sendromu

Araştırmayı yürütenlerden hayvan psikolojisi uzmanı Aline Auble, sahipleriyle çıktıkları tatilden sonra kedi ve köpeklerin devamlı miyavlayıp havlamasının, mobilyalara zarar vermesinin tatil dönüşü sendromuna işaret ettiğini vurguladı.

Auble, bu gibi durumlarda hayvanların asla cezalandırılmaması gerektiğini belirterek, bu evcil dostların ilgilerini çekecek nesnelerle oyalanmaları ve onlara yalnız kalmanın yeniden öğretilmesi tavsiyesinde bulundu.

Araştırma, iş ya da okuldayken kedi ve köpek sahiplerinin, hayvanların zaman geçirmesi için evde etrafa bazı oyuncaklar koymasının faydalı olabileceğini de gösterdi.

Araştırmaya imza atanlardan Celine Moussour, depresyonu atlatmak için tatil öncesi rutine dönülmesini ve eski alışkanlara aynen devam edilmesini önerdi.

Moussour, bu süreçte yemek yemeyi reddeden ve klübesinden çıkmamakta ısrarlı olan hayvanların ise bir uzmana götürülmesi gerektiğini vurguladı.