Bodrum'da yaşayan 50 yaşındaki Mahmut Yazoğlu'nun 7 yıldır baktığı Labrador Retriever cinsi 'Ares' adlı köpeği bin liralık borç için haczedildi. Antalya'da yaşayan Selan Kırım ise apartmanda köpek beslemesi nedeniyle açılan ve kaybettiği davanın avukat ücretini ödemeyince köpeğine el kondu. Durum, hayvanlar borç karşılığı haczedilebilir mi tartışması başlattı.

Ödemeyi unuttuğu avukat ücreti nedeniyle köpeği haczedildi

Antalya'da oturan Selan Kırım'a, 2011 yılında apartmanda köpek beslediği gerekçesiyle site yönetimi tarafından dava açıldı. Davayı kaybeden Kırım, karşı tarafın 300 liralık avukat masrafını ödemeyi unuttu. Borcu faiziyle birlikte bin 200 lira oldu.

Geçtiğimiz günlerde eve gelen haciz memurları köpeğe el koydu. Köpek yediemin olarak bir veterinere verildi. Kırım, "İlk başta köpeğini vermek istemedim ancak köpeğimi vermezsem 6 ay hapis cezası yatacağımı söylediler. Ben de yalnız olduğum için panikledim korktum, ben götürdüm" dedi.

NTV'de yer alan habere göre, borcu ödedikten sonra Lucas'a kavuşan Kırım, köpeğinin 2 gün boyunca aç susuz bırakıldığını iddia etti. İşlemlerin kasıtlı olduğunu öne süren Selan Kırım karşı dava açacak.

'Köpeğim olmasa oğlumu mu haczedeceklerdi?'

7 yıldır baktığı Labrador Retriever cinsi 'Ares' adlı köpeği bin liralık borç için haczedilen, Mahmut Yazoğlu "Köpeğim olmasa oğlumu mu haczedeceklerdi?" diyerek, tepkisini dile getirdi.

ABD ’li özel bir şirkette satış müdürlüğü yaptıktan sonra emekli olan Mahmut Yazoğlu, İstanbul Ataşehir’de kafeterya işletmeye başladı. İki yıl önce işyerinin kira sözleşmesi nedeniyle mülk sahibiyle anlaşmazlık yaşayan Yazoğlu, kafeteryasını kapatıp, Muğla’nın Bodrum İlçesi, Gürece Köyü’ne yerleşti. Ancak, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle mülk sahibinin açtığı davayı kaybeden Yazoğlu, 9 bin 358 lira ödemeye mahkum edildi.

Kafeteryasını kapatırken, su ve elektrik faturalarını ödemiş olmasına rağmen bu dikkate alınmadan 9 bin 358 lira ödeme yapması istendiğini ileri süren Yazoğlu, bu paranın 8 bin 358 lirasını ödedi. Kalan bin liralık bölümün ise ödediğini ileri sürdüğü su ve elektrik faturalarına mahsuben kesti.

Ancak mülk sahibi paranın eksik ödendiğini ileri sürüp, icra takibi başlattı. Yazoğlu’nun eşi Melek Yazoğlu ile yaşadığı Gürece Köyü’ndeki villaya Çarşamba günü, alacaklı vekili avukatı Ahmet Çağlar ile gelen Bodrum 1’inci İcra Müdürlüğü memurları, çiftin 7 yaşındaki Labrador Retriever cinsi ‘Ares’ adlı köpeğini haczetti. Haczedilen köpek, yediemin olarak sahibi Mahmut Yazoğlu’na teslim edildi.

Ares’i icra yoluyla satıp paralarını alacaklar

‘’Yaşadıklarının şaşkınlığını uzun süre üzerinden atamadığını’’ ileri süren Mahmut Yazoğlu şunları anlattı:

“Bu olay psikolojimizi bozdu. Elektrik ve su borçlarını ödediğime dair evrakların dosyaya konulmamış olması nedeniyle hakkımda icra takibi başlatıldı. Bu da yetmiyormuş gibi 7 yıldır çocuğumuz gibi baktığımız köpeğimizi haczettiler. Ares’i icra yoluyla satıp, paralarını alacaklar. Ares olmasaydı, oğlumu mu haczedeceklerdi? Hukuğun bu şekilde işlediğine inanmak istemiyorum, kötü bir şaka olmalı. Köpeğimizin şu andaki fiyatı zaten bin 500 euro. Ayrıca, bu cins köpekler ailelerinden ayrılamazlar.”

‘Tiraji komik bir haciz’

Yazoğlu Ailesi’ne destek veren Bodrum Yurttaş İnsiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan ise şunları söyledi:

“ AB ’ye giriş sürecinde Avrupa İnsan Hakları ile Hayvan Hakları Kanunları’na imza atarak modernleşme ve çağdaşlaşma yolunda ilerleyen ülkemizde, bu tür tirajikomik olayların hala devam etmesi çok üzücü. Umarım bu dava, bir köpeğin haczedilmesi, 7 yıllık ailesinden koparılmak istenmesi örnek olur ve bu adımı atanlar bu kararlarından vazgeçerler. Köpeği satışa çıkarırlarsa biz alır, sahibine veririz. Ama burada önemli olan para değil yapılan uygulamanın yanlışlığı ve komikliğidir.”

Baro Başkanı: Hayvanlar haczedilebilir

Muğla Baro Başkanı Mustafa İlker Gürkan, alacaklı tarafın, karşı taraftan temel ihtiyaçları dışında uygun gördüğü herhangi bir şeyi haczedebileceğini belirtti. Avukat Gürkan, “Bu bir hayvan da olabilir. Haczedilen hayvan, sahibine yediemin olarak teslim edilebilir. Yediemin olarak tayin edilen sahibi de satışın yapılacağı tarihte hayvanı icra dairesine götürmek zorunda. Aksi taktirde İcra Kanunu’na Muhalefet suçundan 1 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılır” dedi.

Kanun: Haczedilemez

5199 Sayılı Hayvan Hakları Kanunu’nun 5’inci madde ve 5’inci fıkrasında ise, “Ticari amaç güdülmeden, bilhassa ev ve bahçesinde bakılan süs hayvanları sahiplerinin borcundan dolayı haczedilemez” hükmü bulunuyor.