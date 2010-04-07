Hayvancılıkta destek arttı, hayvan sıkıntısı başladı

T24-

Et ve süt ürünlerinde yaşanan fiyat artışı, hayvancılıkta desteklerin artırılması hayvancılığı cazip hale getirirken, işletmelere konacak hayvan konusunda sıkıntı yaşanıyor. İşletme büyüklüğü, GAP ve DAP illerinde 50 başın, diğer illerde 100 başın üzerinde olan yatırımcıların doğrudan hayvan ithal etme yetkisi olmasına karşın, maliyetlerin yüksekliği nedeniyle, yatırımcılar taleplerini Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne (TTKKMB) yönlendirdi.

Alınan bilgilere göre şimdiye kadar TİGEM'e 6 bin baştan, TTKKMB'ye de 40 bin başa yakın damızlık hayvan talebi geldi. Talep yurt içinden karşılanamadığı için, TİGEM 30 yıl aradan sonra ilk kez hayvan ithal etmek için ihale açtı. İlk aşamada 1200 baş hayvan ithal edilecek, satışa bağlı olarak ithalat artacak.

TKKMB de ilk aşamada ABD'den 750 baş hayvan ithalatı için bağlantı yaptı. Bu hayvanlar, kooperatifin Kayseri'deki işletmesine konacak. Oradaki hayvanların bir bölümü çiftçiye satılacak.

Verilen bilgiye göre, TİGEM, 1200 baş, 9-13 aylık Holstein Friesian ırkı dişi dana ithalatı için 3 Mayıs'ta ihale yapacak. İhaleye ilişkin şartname, 300 lira bedel karşılığı TİGEM'den alınabilecek. İhaleye katılacaklardan, teklif miktarının yüzde 3'ü karşılığı tutarında geçici teminat istenecek. Teklif mektupları, en geç 3 Mayıs Pazartesi günü saat 14.30'a kadar TİGEM Evrak Servisi'ne verilecek.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, GAP ve DAP bölgesine yönelik hayvancılık projelerinin başlatılması, et ve süt sektöründeki fiyat artışları nedeniyle hayvancılık cazip bir yatırım haline geldi. Sektöre yatırım yapmak isteyen firmalar hayvan arayışına girerken, bunun yurt içinden sağlanmasında sorun yaşandı. Şimdiye kadar TİGEM'e 6 bin baştan fazla hayvan talebi gelirken, yılda ortalama 2 bin 500-3 bin başla damızlık satabilen kurum, bu taleplerin tamamını karşılayamadı. Bunun üzerine 30 yıl aradan sonra ilk kez ithalat yapılmasına karar verildi. İthalatın ABD'den yapılması öngörülüyor.

GAP ve DAP'a özel teşvik

İthal edilen hayvanlar, GAP ve DAP bölgesinde büyüklüğü 50 başın üzerinde, diğer bölgelerde ise 100 başın üzerinde olan işletmelere peşin bedel ile satılacak. Ancak, GAP ve DAP bölgesindeki işletmeler, bu bölgeler için uygulanan özel teşviklerden yararlanabilecek. Mayıs ayı başında yapılacak ihaleden sonra, TİGEM uzmanları ABD'ye hayvan seçimine gidecekler. Seçilen hayvanlar, ABD'de 21 gün karantina altına alınacak. Hayvanların, ABD'deki karantinadan sonra Türkiye'ye getirilmesinin 1 ay sürdüğü, getirilen hayvanların ayrıca 21 gün daha TİGEM işletmelerinde karantina altına alınacağı belirtiliyor. Bu nedenle, ihalesi Mayıs'ta yapılan hayvanlar ancak 3-4 ay sonra besicilerin elinde olabilecek. Gelecek talebe bağlı olarak ithalatın devam edeceğini ifade eden yetkililer, taleplerin her geçen gün arttığını vurguladı.