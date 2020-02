'Hayvancılığı geliştirme planları bir an önce yapılmalı'

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA) - ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, Brezilya\'dan getirilen hayvanlarda şarbon hastalığının çıkmasının korkutucu bir durum olduğunu belirterek, Türkiye\'de kısa, orta ve uzun vadeli hayvancılığı geliştirme planlarının bir an önce yapılması gerektiğini belirtti.

Ankara Gölbaşı ilçesi Ahiboz Mahallesi\'nde bulunan özel sektöre ait bir işletmeye Et ve Süt Kurumu tarafından 3 bin 959 ithal büyükbaş kesimlik hayvan getirildiğini belirten Köse, bunlardan 50\'sinde şarbon hastalığının belirlendiğini söyledi. Etteki sorunun ithalatla çözülemeyeceğinin anlaşılması gerektiğini belirten Köse, \"İvedilikle kısa, orta ve uzun vadeli hayvancılığı geliştirme planları yapılmalı bu planlar yapılırken de mutlaka veteriner fakülteleri ve Türk Veteriner Hekimler Birliği\'nin de görüşleri alınmalı ve hemen çalışmaya başlamalıyız\" dedi.

HAYVANCILIK POLİTİKALARI EN AZ 10 YILLIK OLMALI

Hayvancılıkta politikaların en az 10 yıllık alınması gerektiğini belirten Köse şöyle konuştu:

\"Kırmızı et üretimimizi arttırmak gerekiyor. Bunun yerine yurt dışından da hayvan getirebilirsiniz. Ancak getireceğiniz hayvanlar, ülkedeki kırmızı et açığını bir süreliğine rahatlatır. Ama bunu toparlamak çok zor olur. Yerli üreticiyi korumazsanız bu sizi çok zorlar. Hayvancılıkta politikalar günlük alınmaz. Bunlar bir yılda çözülecek sorunlar değildir. Bu politika düzenli olmalı ve en az 10 yıllık, bilimsel mantıkla yapılmalıdır. Merasız bir hayvancılık düşünemezsiniz. Bu yemi ucuza getirmeniz gerekiyor. Avrupa\'da, Güney Amerika\'da meralar iyi olduğu için buralarda hayvanı ucuza mal ediyorlar. Devletin büyük çiftliklere destek vermek yerine 20-30 baş hayvan besleyen aile tipi işletmeleri desteklenmesi gerekiyor. Üreticiyi küstürürseniz, siz et üretemeyecek duruma gelirsiniz. Köylü, köyünden çıkmaya başladı. Üreticiler yok olmaya başladı. Üreticiler, olan hayvanlarını satıp kentlerin varoşlarına gelip yerleşmeye başladı.\"

HIZLI ADIM ATILMALI

Et konusunda hızlı adımlar atılması gerektiğini söyleyen Köse şöyle devam etti:

\"Görüyoruz ki taşıma su ile değirmen dönmüyor. Belediyelerin de yeniden uyarmak istiyorum. Veteriner hekim istihdam etmeyerek, ruhsatlı kesimhane ve hayvan pazarı kurmayarak kaçak et kesimlerin önünü açmaktadırlar. Belediyeleri acilen göreve davet ediyorum. Kesimhane kurmak ve orada veteriner hekim istihdam etmek ve kaçak kesimin önüne geçmek belediyelerimizin görevidir. Ankara\'daki etler kesimhanede veteriner hekim kontrolünde yapılmasaydı şarbon teşhisi nasıl konulacaktı. Eğer tüketime sunulsaydı sonucu düşünmek bile istemiyorum.\"



FOTOĞRAFLI