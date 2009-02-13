Hayvanat bahçesinden 'seks turu'

ABD'nin Michigan eyaletinde bulunan Binder Park Hayvanat Bahçesi yetkilileri, Sevgililer Günü için çiftlere özel 'hayvan çiftleşme turları' düzenleyecek.



Kişi başı 50 dolara malolacak olan turda, ziyaretçilere, parkta bulunan değişik hayvan türlerinin nasıl çiftleştiği gösterilecek.



Park yetkilileri, 'Zoorotica' adı verilen program kapsamında ziyaretçilere, kurbağalardan leoparlara kadar pek çok değişik türün nasıl çiftleştiğine ilişkin ayrıntılı bilgiler de verileceğini kaydetti.



Tur için şimdiden tüm biletlerin satıldığı bildirildi.