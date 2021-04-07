Hayvanat bahçesinden kaçan maymun, görevliye saldırdı!

Antalya Serik ilçesinde bir otel içinde bulunan hayvanat bahçesindeki kafesinden kaçan maymun, otelin teknik servis görevlisi Hacı Hatip Aksoy'a saldırdı. Tedaviye alınan Aksoy'u maymun önce yere düşürüp sonra yüzünü ve kulağını ısırdı. Maymunu diğer çalışanlar yakaladı.

"Bakıcının elinden tekrar kaçtı"

Belekteki otelin hayvanat bahçesinden 3 Nisan Cumartesi günü, maymunun kaçtığını gören çalışanlar maymunu filelerle yakalamaya çalıştı. Maymunu yakalayan bakıcısı, onu sakinleştirmeye çalışırken elinden tekrar kaçtı.



Daha sonra ileride oturan otelin teknik sorumlusu Aksoy'a doğru koşarak onu yere düşürdü ve yüzünü, kulağını ısırdı. Olayın üzerine diğer çalışanlar maymunu hemen yakaladı ve Aksoy için sağlık ekibi çağırıldı. İlçedeki özel bir hastaneye götürülen Aksoy'un hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)