Hayvanat bahçesinden kaçan dev kaplumbağa bulundu

Japonya’da hayvanat bahçesinden kaçan dev kaplumbağa iki hafta sonra sağ salim bulundu.

Parktan sadece 140 metre uzaklıkta bulunan kaplumbağanın herhangi bir sağlık sorunu olmadığı açıklandı.

Abuh adında, yaklaşık bir metre uzunluğunda 35 yaşındaki dev dişi kaplumbağa, Okayama eyaletindeki Shibukawa Hayvanat Bahçesi’nin açılış saatlerinde serbestçe dolaştığı sırada kaybolmuştu.

Tüm aramalara rağmen bulunamayan kaplumbağa için park yetkilileri bulan kişiye 500 bin Yen (4 bin 500 Dolar) ödül verileceğini duyurmuştu. Kaplumbağanın bulunmasına ödül konulması etkili oldu ve bir kişi dev kaplumbağayı fundalıklar arasında bulmayı başardı.

Hayvanat bahçesi görevlisi Yoshimi Yamane, 55 kilo ağırlığındaki Abuh’un bulunmasına çok sevindiklerini belirterek “Çocukların arasında o kadar popüler ki bulunması bizi çok rahatlattı“dedi.

Yamane detay vermedi fakat “Bu gibi olayların bir daha olmaması için yeni tedbirler alacağız” diye ekledi.

Bir ay içinde ikinci kez kaybolan Abuh’un hikayesi Japonya’da gündemin en üst sırasına oturmuştu.