Hayvanat bahçesindeki kurtlar bakıcıyı parçaladı

İsveç’te dünyaca ünlü hayvanat bahçesinde ziyaretçilere açık olan bölüme giren bakıcı kurt sürüsü tarafından öldürüldü.

Bakıcılardan biri ziyaretçilerin girişinin serbest olduğu alanda kurtlara yem oldu. 8 kurt 30 yaşındaki kadının etrafını sardı.

İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre güvenlik birimi gelene kadar saldırıya uğrayan kadın ölümcül yaralar aldı. Hastaneye kaldırılan bakıcı tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik görevlileri saldırı sırasında kurtların alanına giremediklerini, girdikleri takdirde kendilerinin de saldırıya uğrayacağını bildirdi.

Hayvanat bahçesi yetkilileri saldırının neden gerçekleşmiş olabileceğini bilmediklerini belirtti.

Kurtların bulunduğu alan ziyaretçilerin hayvanları beslemesi için sürekli açık tutulan bir bölge.