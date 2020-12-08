Hayvanat bahçesindeki 4 aslan Koronavirüs'e yakalandı

İspanya’nın Barselona kentinde bulunan bir hayvanat bahçesindeki 4 aslanın Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

İspanya’nın Barselona kentinde bulunan Barselona Hayvanat Bahçesi’ndeki 4 aslanda Koronavirüs tespit edildi. Koronavirüs'e yakalanan aslanların isimleri ise Zala, Nima, Run Run ve Kiumbe olarak açıklandı.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, çalışanlardan 2 kişide de Koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. İspanya medyası, uzmanların aslanların nasıl enfekte olduğunu tespit etmek üzere inceleme başlattığını duyurdu.

Nisan ayında ABD’nin New York kentinde bulunan Bronx Hayvanat Bahçesi’nde 4 kaplan ve 3 aslanda Koronavirüs tespit edilmişti. Öte yandan, ABD, Belçika ve Danimarka’da da evcil ve sokak kedilerinde Koronavirüs'e rastlanmıştı. (DHA)