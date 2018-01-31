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Hayvanat bahçesinde yavru maymunlar ilgi odağı

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, sömestir tatilinde akına uğrarken, yavru maymunlar çocukların ilgi odağı oldu

31 Ocak 2018 19:04

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, sömestir tatilinde akına uğrarken, yavru maymunlar çocukların ilgi odağı oldu.
Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı ziyaretçi akınına uğradı. Birçok aile, çocuklarına karne hediyesi olarak hayvanat bahçesinde keyifli bir gün armağan etti. Havaların mevsim normallerinin üstünde seyretmesi de hayvanat bahçesinde yoğunluğun artmasını sağladı. Hayvanat bahçesinde özellikle yavru maymunlar çocukların ilgisini çekti. Mantolu pavian maymunları, yeşil maymunlar ve siamang yavrusu Mula\'nın barınakları önünde ziyaretçiler keyifli zaman geçirdi.
Annesiyle birlikte hayvanat bahçesine gelerek maymunlara bakan Elif Kayan, \"İzmit\'ten geliyorum. Bu güneşli havayı annemle değerlendirmek istedik. Buradaki hayvanlar çok tatlılar. Özellikle yavrular çok tatlılar. Çok dikkat çekiyorlar\" diye konuştu.
Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı veteriner hekimlerinden Hilal Akbaş ise, \"Şu an için mantolu pavian ya da Tibet şebeği olarak bildiğimiz maymunlarımızdan 2 adet yavrumuz var. 1 adet te siamang maymununda yavru var. Ziyaretçilerimizin en çok ilgi gösterdiği hayvanlar maymunlar. Bu dönemde en çok maymunlarımızda yavru mevcut. En büyük ilgiyi de onlar görüyorlar\" dedi.

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