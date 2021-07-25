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Dünya

Hayvanat bahçesinde yaşayan kar leoparı Koronavirüs'e yakalandı

25 Temmuz 2021 10:15

ABD’nin San Diego kentinde bir kar leoparı Koronavirüs’e yakalandı.

The Guardian’da yer alan habere göre, San Diego’da bir hayvanat bahçesinde yaşayan kar leoparı Ramil’in bakıcıları burnunun aktığını ve öksürdüğünü farketti.

Ramile’e yapılan testler sonucu Covid-19’a yakalandığı görüldü.

Ramil ile beraber kalan bir kar leoparı ve iki leoparın da karantinaya alındığı belirtildi.

Ramil’in nasıl enfekte olduğu bilinmiyor.

Hayvanat bahçesinde çalışan personelin hayvanların yakınında maske takması gerekiyor.

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