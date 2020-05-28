Hayvanat bahçesinde Koronavirüs etkisi; 'bebek patlaması' yaşandı

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Sibirya'da Koronavirüs tedbirleri nedeniyle iki aydan uzun süredir ziyaretçilere kapalı olan hayvanat bir bahçesinde 'bebek patlaması' yaşanıyor. Royev Ruchey Hayvanat Bahçesi'nde, nadir görülen Mısır kazları, geyikler, lamalar ve başlıklı maymunların normalden daha fazla doğum yaptığı açıklandı.

Hayvanat Bahçesi'nin Direktörü Andrei Gorban, "Bebek patlamasına bakılırsa, karantina bizim için çok iyi oldu çünkü şu an çok sayıda ilginç ve güzel bebek hayvanlarımız var" dedi.

"Develerin davranışları değişti"

Ancak Gorban, ziyaretçilerin yokluğunun bazı hayvan türleri arasında stresi azaltıp çiftleşmeyi teşvik etmekle beraber, bazı hayvanların kafalarının karıştığını ve davranışlarının değiştiğini anlattı. Gorban, "Hayvanların birçoğu da endişeli çünkü etraflarında ne olup bittiğini anlamıyorlar. Gözlerinden, bir tür beklenti içinde oldukları anlaşılıyor" diye konuştu.

Buna göre, hayvanat bahçesindeki develer insanları en çok özleyen hayvanlar arasında yer alıyor. Develerin, tutuldukları bölmenin yakınından geçen her bir hayvanat bahçesi çalışanını takip etmeye başladığı belirtiliyor.