Hayvanat bahçesinde kaplan bakıcısını öldürdü

İngiltere'nin Cambridgeshire kentindeki Hamerton Hayvanat Bahçesi'nde bir kaplan, bölmesine giren bakıcısı 33 yaşındaki Rosa King'i öldürdü.

Hayvanat bahçesi yönetimi, Pazartesi günü yaşanan olay için 'tuhaf bir kaza' dedi.

Cambridgeshire emniyeti sözcüsü bölmeye giren kaplanın bakıcıya saldırdığını bakıcının olay yerinde öldüğünü kaydetti.

Hayvanat bahçesi bir süreliğine kapatıldı, polis kaplanın bölmesinden kaçmadığını, ziyaretçilerin güvenliğine tehdit oluşturmadığını ifade etti.

Olay anı ailesiyle hayvanat bahçesinde olan Peter Davis, kaplanların bulunduğu bölmeden gürültüler duyduğunu ve bakıcıların çığlık attığını söyledi:

"Olayın yaşandığı bölmede bir adam vardı, koşarak önümden geçti. Fotoğraf çekiyordu, yardım istemek için koştu. Ne olduğunu anlamadık ."

"Bir dakika sonra bakıcılar koşarak bölmeye geldi. Kızlardan birinin çığlık attığını duyduk, bir diğeri de 'koş' diye bağırıyordu. Bölmenin yanında bakıcıların kullandığı küçük odaya doğru koştuk."

Yaklaşık 10 dakika odada tutulduklarını ifade eden Davis, bakıcılardan bazılarının kaplanlara bölmeye dönmeleri için et parçaları attıklarını söyledi.

1990 yılında açılan Hamerton Hayvanat Bahçesi'nde Malezya ve Bengal kaplanları, çitalar, kurtlar, kangurular ve çok sayıda evcil hayvan bulunuyor.

Geçen yıl Temmuz ayında hayvanat bahçesinde Malezya kaplanları için yeni bir bölüm açıldı.

2008 yılında parktan kaçan bir çita, 9 yaşındaki bir çocuk tarafından evlerinin arka bahçesinde bulunmuştu.