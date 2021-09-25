Hayvanat bahçesinde goriller oral seks yaptı, aileler çocuklarının gözlerini kapattı!

ABD’de New York şehrindeki bir hayvanat bahçesine çocuklarıyla birlikte gelen ebeveynler, iki gorilin önce kucaklaşma sonra oral seks görüntüleri karşısında paniğe kapıldı.

New York’ta bulunan Bronx Hayvanat Bahçesi’nde iki gorilin yakınlaştıkları anlar, velilerin paniklemesine sebep oldu. Çocuklar ve ebeveynlerin kendilerini izledikleri sırada önce sarılan goriller daha sonra oral seks yapmaya başladı.

Veliler gördükleri manzara karşısında şoka girip çocuklara "gözlerini kapatmalarını" söylerken, bazı çocukların bağırdığı bazılarının da kikirdedikleri görüldü.

New York Times’a konuşan bir baba, "Dört yaşındaki kızım ve yeğenim ile goril sergisindeydim. Karım uyuyan oğlumla birlikte sergiden çıkmak zorunda kaldı" dedi.