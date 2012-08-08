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Yaşam

Hayvanat bahçesinde 16 aslanı zehirlediler

Berlin polisi cani ziyaretçiyi güvenlik kameralarından tespit etmeye çalışıyor.

08 Ağustos 2012 18:40

Berlin Hayvanat Bahçesi’nde bir ziyaretçi, 16 aslana zehirli et verdi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan 168 yıllık hayvanat bahçesinde Aru ve Aketi isimli iki aslanın ağızlarından köpükler gelerek yerlerde sürünmeleri üzerine hayvanlar tedavi altına alındı.

Diğer 14 aslanda da aynı rahatsızlık tespit edilince hayvanat bahçesi alarma geçti.
Bugün gazetesinde yer alan habere göre, yapılan kontrolde aslanların vücutlarında güçlü zehirli madde bulundu.Zehirli maddenin aslanlara, hayvanat bahçesine gelen bir ziyaretçi tarafından etle verildiği belirlendi.
Berlin polisi cani ziyaretçiyi güvenlik kameralarından tespit etmeye çalışıyor.
Hayvanat bahçesi Genel müdürü Heiner Kloes, can kaybı yaşamadıkları için çok şanslı olduklarını söyledi.
Tedavi altına alınan aslanlar verilen ilaçlarla hayati tehlikeyi atlattı.
Ölümden dönen 16 aslanın durumlarının daha iyi olduğu belirtildi.

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