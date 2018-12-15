Hayvanat bahçesi sakinleri, kışlıklara alındı

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/DARICA(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi\'ndeki hayvanlar, havaların soğumasıyla birlikte kışlık ortama alındı. Isınmaları için yaşam alanlarına göre sıcaklık dereceleri ayarlandı. Hayvanat bahçesinin en sıcak yeri ise sürüngenlerin bulunduğu alanlar oldu.

Havaların soğumasıyla birlikte Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi\'nde bulunan hayvanlar için de önlem alındı. Birçok hayvan sıcak iklime alışık olması nedeniyle kapalı alanlara alınarak, kalorifer, elektrikli ısıtıcı ve klima ile ısıtılmaya başlandı. Sıcaklık dereceleri de hayvanların yaşam alanlarına göre ayarlandı. Hayvanların yattığı alanlara otlar ve ağaç yünleri konuldu.

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Biyoloğu Pınar Çağtaş havaların soğumasıyla birlikte kışlık hazırlıkları tamamladıklarını, hayvanları uygun halde olan kışlık barınaklarına aldıklarını belirterek, \"Genellikle barınaklarımızda ısınma için doğalgaz kullanıyoruz. Birçok hayvanımız tropik olduğu için sıcak iklime alışıklar ve sıcağı seviyorlar. Bu yüzden ısıtıcılarımızın ve doğalgazımızın bakımını yaptırdık ve onlara zarar vermeyecek önlemlerimizi aldık. Kış hazırlıkları içerisinde hayvanların beslenme diyetlerini değiştiriyoruz. Onlara uygun hale getiriyoruz. Kışlık hazırlıklarımızdan biri de hayvanların altlıklarını değiştiriyoruz ve daha yumuşak materyaller kullanıyoruz. Bu kapsamda çoğu barınaklarda ot ve ağaç yünü dediğimiz materyalleri kullanıyoruz. Zürafa barınağının sıcaklığı 19 derece. Yani onlar için çok uygun. Ziyaretçiler için görüş alanımız da var. Yani ziyaretçiler zürafaları kışın bile görebilir\" dedi.

HAYVAN TÜRLERİNE GÖRE SICAKLIK AYARLANIYOR

Hayvanların yaz boyu bahçenin tadını çıkardığını belirten Pınar Çağtaş, \"Hayvanlarımız yaz boyu bahçelerinin tadını çıkardılar. Havaların soğuması ile birlikte artık yaşam alanlarına ve onların biyolojisine daha uygun olan kışlık ortamlarına geçtiler. Birçok tropik hayvana ev sahipliği yapıyoruz. Komala ve Samir, Türkiye\'ye gelen ilk gergedanlar. Komala dişi, Samir erkek gergedan. İkisi de genç. Anavatanları Hindistan ve Nepal. Şu anda barınağın sıcaklığı 14 derece. Yani onların yaşam alanlarına ve biyolojilerine uygun bir sıcaklık. İçerisi nem barındırıyor. Kış boyunca gergedanlarımız içeride olacak. Ama ziyaret sırasında misafirlerimiz gergedanları görebilirler. Ziyaretçilere açık görüş alanları var. Sürüngen evimizde timsahlara, iguanalara ve birçok yılan türüne ev sahipliği yapıyoruz. Sürüngen evimizin sıcaklığı minimum 28 derecede olacak şekilde tutuyoruz\" diye konuştu.

KIŞ AYLARINDA MALİYET ARTIYOR

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın da kış aylarında maliyetlerinin daha da arttığını belirterek, şöyle konuştu:

\"Kış koşulları artık kendini iyice hissettiriyor. Hava sıcaklığı düşmeye başladı. Bu nedenle bir takım Güney Amerika ve Güney Afrika canlılarını kışlık barınaklarına aldık. Buralar, doğalgaz, elektrikli ısıtıcı ve klimayla ısıtılıyor. Kışın gelmesine sevinen hayvanlarımız da var. Bunlardan en önemlisi Sibirya kaplanı. Hava soğudukça daha da mutlu oluyor. Bahçesinde oldukça hareketli. Bunun yanı sıra kızıl pandalar var. Aslan ve kaplanı da dışarıda görebiliriz. Ama bir kısım hayvanı içeride gözlemleyebiliyoruz. Ziyaretçilerimiz kış koşullarında da hayvanat bahçesini gezebilirler. Tabi kış döneminde maliyetlerimiz daha fazla artıyor. Özellikle ısıtma konusunda hem doğalgaz hem de elektrik faturaları çok fazla artıyor. Örneğin doğalgaz faturası 60-70 bin lira gelirken, elektrik faturası 40-50 bin lira civarında gelebiliyor. Bu da bize ekstra bir maliyet oluşturabiliyor. Ama tabi ki yılın her dönemi ziyarete açık olduğu için gelen ziyaretçilerimiz buranın bu koşullarını karşılarken bize destek oluyorlar. Hayvanlarımızın havanın soğuk koşullarından etkilenmemesi için bütün önlemlerimizi aldık. Kış hayvanlarını daha hareketli, daha heyecanlı ve mutlu görmek isteyen bütün herkesi ziyarete bekliyoruz.\"

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