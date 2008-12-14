Hayvanat bahçesi fillerin ömrünü kısaltıyor

Hayvanat bahçesine kapatılan fillerin ömürlerinin daha kısa olduğu saptandı.



Independent gazetesinin haberine göre, hayvanat bahçelerinde tutulan ve doğal ortamlarında yaşayan binlerce fil üzerinde yapılan araştırma, fillerin parmaklıklar arkasına konulmasının hayvanların sağlıklarına zarar vermekle kalmadığını, üreme kapasitelerini de düşürdüğünü gösterdi.



Böylece, soyları tükenme tehlikesi içinde bulunan hayvanların hayvanat bahçelerinde korunmaları gerektiğini savunanların argümanları da boşa çıkmış oldu.



Araştırmayı yapan bilim adamları, bazı hayvanat bahçesi savunucularının iddia ettiği gibi, dünyada hayvanat bahçelerinde tutulan fillerin yaşamlarını idame ettiremediklerini saptadılar.



Science dergisinde yayımlanan araştırmanın başkanı Guelph Üniversitesi’nden Georgia Mason, tutsak hayvanların davranış sorunları ve stresten kaynaklanan fiziksel problemler göstermesine karşın, hayvanat bahçesinde yaşayan fillerin durumu üzerine pek araştırmanın yapılmadığını hatırlattı.



“Doğal yaşam alanlarındakine kıyasla hayvanat bahçesi fillerinin yaşam süreleri hayli kısa” diyen Dr. Mason, bu hayvanların üreme kapasitelerinin de azaldığını belirtti.



Araştırma, hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam alanlarındaki 4500 Afrika ve Asya fili üzerinde yapıldı. Araştırma, parmaklıklar arkasında yaşayan fillerin 30’larında 40’larında öldüğünü ortaya koydu. Doğal hayattaki fillerin ömrü ise 60-80 yıl.



Araştırmacılar, fillerin doğal yaşam alanlarından koparılmalarına, bir hayvanat bahçesinden diğerine zorunlu olmadıkça taşınmalarına ve hayvanat bahçelerindeki fillerin üremelerinin sınırlanmasına son verilmesini istediler.



(AA)

