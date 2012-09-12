Hayvana işkenceye hapis cezası

TBMM'ye sunulan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın yasalaşması halinde hayvanlara işkence edenler 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Yeni düzenlemeyle, hayvanlara tecavüz eden, tehlikeli hayvanlara ilişkin yasaklara uymayan ve işkence yaparak hayvanların ölümüne sebebiyet veren kişilere caydırıcı olması amacıyla hürriyeti bağlayıcı ceza öngörülürken, idari para cezaları da güncelleniyor.

Düzenleme bu şekliyle yasalaşırsa hayvanlarla cinsel ilişkide bulunan ve işkence yapanlara, bir yıla kadar hapis cezası verilecek.

Ayrıca hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, acımasız ve zalimce işlem yapan, aç ve susuz bırakan, bakımını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektirenlere hayvan başına 750 Türk Lirası, diğer yasaklara aykırı davrananlara hayvan başına 300 Türk Lirası idari para cezası öngörülüyor.

Hayvan sahibine eğitim

Tasarıyla, üretilmesi, sahiplenilmesi ülkeye girişi ve satışı yasaklanan tehlikeli hayvanların geçici hayvan bakımevlerine telim edilmesi zorunluluğu getiriliyor.

Ayrıca, tehlikeli köpek sahiplenenlerin dışında tehlikeli köpek bulunduranlar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde köpeklerini bakımevlerine teslim etmek, bakımevleri de bu hayvanları öncelikle almak zorunda olacak.