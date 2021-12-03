"Hayvan zulmüne karşı çıkma zamanı geldi"; Elle dergisi, basılı ve internet sayılarında bir daha kürklere yer vermeyecek

Dünyaca ünlü Elle dergisi, bütün ülkelerdeki dergilerin editoryal ve reklam içeriklerinde kürk kullanımını sonlandırdıklarını açıkladı.

Fransız merkezli aylık yaşam dergisi Elle’in dünya genelinde 45 farklı versiyonu bulunuyor. Derginin 33 milyon okuru, 100 milyon aylık internet ziyaretçisi olduğu tahmin ediliyor.

Elle Uluslararası Direktörü Valeria Bessolo Llopiz, kürkün artık kabul edilebilir olmadığını söyledi. Llopiz “Sayfalarımızda ve internet sitemizde kürkün varlığı artık ne değerlerimize ne okurlarımıza uygun değil. Elle’in hayvan zulmüne karşı çıkma zamanı geldi” dedi.

Dergi, dünyadaki hiçbir sayısında bundan sonra kürklere yer verilmeyeceğini duyurdu.

LLopiz “Yeni bir dönemdeyiz ve moda ve lüksteki altın hedef Z kuşağının sürdürebilirlik ve etik konusunda büyük bejklentileri var” dedi.