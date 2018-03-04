Hayvan ticareti yapan 2 çocuk babası 40 gündür kayıp

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, hayvan alım satım işiyle uğraşan Cevat Sezer\'den 40 gündür haber alamayan ailesi, hayatından endişe ediyor. Sezer ile en son hayvan almak için gittiği Hakkari\'de telefonla konuşan eşi Fatma Sezer, kocasının bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Kent merkezinde hayvan ticareti ile uğraşan 2 çocuk babası Cevat Sezer (38), 18 Ocak\'ta ailesine, \"Ben Hakkari\'ye hayvan almaya gidiyorum\" diyerek evden ayrıldı. 22 Ocak günü eşi Fatma Sezer\'i arayan Cevat Sezer, \"Hayvanları aldım, Diyarbakır\'a götürüp sattıktan sonrra eve döneceğim\" dedi. Bu tarihten sonra da Sezer\'den haber alınamadı.

Fatma Sezer, polise başvurarak eşinin bulunmasını istedi. Eşinin hayatından endişe ettiğini söyleyip, gözyaşı döken Fatma Sezer, \"Daha önce hiç bu kadar bizi habersiz bırakmazdı. Gittiği her yerden mutlaka haber verirdi. Üzerinde hayvan almak için yüklü miktarda para vardı. Hayatından endişe ediyoruz, görenler ve duyanlar Allah rızası için güvenlik güçlerine haber versin dedi.

Yetkililerden yardım isteyen Fatma Sezer, \"Eşimin hayatından endişe ediyorum. Birileriyle alacak-verecek meselesi de vardı. Başına bir iş gelmeseydi mutlaka bizleri arardı. Bizleri ihmal etmezdi. Eşimin bulunmasını istiyorum. Yetkililerden yardım istiyorum\" dedi.

Cevat Sezer\'in yakını İbrahim Aşukoğlu ise, \"40 gündür haber alamıyoruz. Hayatından endişe etmeye başladık. Karakola kayıp başvurusunda bulunduk. Ailesi şu an mağdur durumda. İnşallah bir haber alırız. Ailesi de rahatlar\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI