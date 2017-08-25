Hayvan pazarından 10 bin lira değerinde kurbanlık inek çalındı

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta kurulan hayvan pazarından 700 kilo ağırlığında 10 bin lira değerinde kurbanlık inek çalındı.

Hırsızlık, Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi 69 Ambarları Mevkii’ndeki hayvan pazarında meydana geldi. Geçen pazartesi Çankırı’nın Kurşunlu İlçesi’nden 31 büyükbaş hayvanla gelen 62 yaşındaki Metin Karakaya, sabah kalktığında bir hayvanın eksik olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yeri inceleme ekipleri hayvan pazarında inceleme yaptı.

Metin Karakaya, saat 04.00’de hayvanı bağlı bulunduğu açık yerde gördüğünü, 2 saat sonra ise aynı yerde göremediğini söyledi. Hayvanın çalındığını ifade eden Karakaya, \"Hayvanın izini takip ettim. Hayvan Pazar yerinden alınarak karayoluna kadar götürülmüş ve oradan bir araca bindirilerek götürülmüş. Çünkü, tekerlek izleri vardı. Günboyu aramamıza rağmen bulamadık. Merakla bekliyoruz. Canlı 700 kilo ve yaklaşık 10 bin lira değerindeydi. Polis geldi, inceledi, ‘araştıracağız’ dedi. Şüphelendiğimiz kimse yok. Gözümle görmedim. Pazarın ne zabıtası ne gece bekçisi ne de polisi yok. Her sene buraya hayvan getiren çok mağdur kalıyor. Can ve mal güvenliği yok\" dedi. Polis, hayvan hırsızlığıyla ilgili soruştuırmasını sürdürüyor.



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