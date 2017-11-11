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Hayvan otlatma konusunda çıkan çatışmada yaralanan kadın kurtarılamadı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Derik İlçesi'nde, akraba olan 2 aile arasında, hayvan otlatma konusunda çıkan silahlı kavgada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 64 yaşındaki Cemile Bilen, öldü

11 Kasım 2017 15:36

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Derik İlçesi\'nde, akraba olan 2 aile arasında, hayvan otlatma konusunda çıkan silahlı kavgada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 64 yaşındaki Cemile Bilen, öldü.
Derik İlçesi\'ne bağlı Atlı Mahallesi Yaylalar Mezrası\'nda dün gece akraba olan ve soyadları Bilen olan iki aile arasında hayvan otlatma konusunda çıkan silahlı kavgada, 64 yaşındaki Cemile Bilen ve 24 yaşındaki Yusuf Bilen yaralandı. Olal yerine çağrılan ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan 2 yaralı daha sonra Mardin\'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Özel bir hastaneye kaldırılan Cemile Bilen, doktorların müdahalesine rağmen gece geç saatlerde kurtarılamadı. Diğer yaralı Yusuf Bilen\'in de durumunun ciddi olduğu ve tedavisine devam edildiği ifade edildi. Silahlı kavga ile ilgili jandarmanın başlattığı soruşturma devam ediyor. 

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