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Hayvan otlatma kavgasında baba öldü, kızı yaralandı

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Akşehir ilçesinde Ali Uğurlu (39), hayvan otlatma konusunda tartıştığı Kadir Oruç'u (38) öldürdü, kızı Kezban Oruç'u (15) yaraladı

21 Kasım 2017 19:13

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Akşehir ilçesinde Ali Uğurlu (39), hayvan otlatma konusunda tartıştığı Kadir Oruç\'u (38) öldürdü, kızı Kezban Oruç\'u (15) yaraladı.
Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Saray Mahallesi Sinap Mevkii\'nde meydana geldi. Çiftçi Ali Uğurlu, iddiaya göre küçükbaş hayvanlarını otlattığı sırada iddiaya göre kendisi gibi hayvanlarını otlatan Kadir Oruç, arasında otlatacakları bölge nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Uğurlu, tüfekle Oruç\'un üzerine ateş açtı. Baş ve karnından yaralanan Oruç, olay yerinde öldü. Olay sırasında yanında olan kızı Kezban Oruç da vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Gözleri önünde babası ölen Kezban Oruç, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ali Uğurlu da jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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