Hayvan Koruma Yasası aylarca bekletildi; Zonguldak'ta boğazı iple bağlanmış bir köpek ölüsü kıyıya vurdu!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, bir köpek sahil kenarında boğazı iple bağlanmış şekilde ölü halde bulundu.

Ereğli-Alaplı ilçeleri arasındaki sahilde denize girenler kıyıya vurmuş ölü bir köpek ile karşılaştı. Köpeğin boğazının iple bağlanarak denize atılmış olabileceği tahmin ediliyor. Köpeğin işkence gördüğünü düşünenler çevredekiler duruma tepki gösterdi. Son günlerde hayvanlara ve özellikle köpeklere yapılan şiddete tepki gösteren vatandaşlar, "Bunu yapan insan olamaz. Bunu köpeğe yapanlar insanlara ne yapmaz. Yetkililerin bunu yapanı bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kanun bekletiliyor

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapmak üzere hazırlanan yasa tasarısı Ocak ayı sonunda parlamentoya gelmesine rağmen, gündeme alınmamıştı. Söz konusu tasarıda en önemli değişiklik hayvanlara karşı gerçekleşen zarar verici eylemlerin “kabahat” değil, “suç” olarak tanımlanması. Sapanca'da yavru bir köpeğin ayakları kesilerek öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Gül, seçimlerin ardından kanunun Meclis'e getirileceğini duyurmuştu.

Tasarıya göre, hayvanlara karşı işlenen suçlarda para cezaları arttırılıyor ve tasarıda şu maddeler yer alıyor:

- Sahipli veya sahipsiz hayvana acımasız ve zalimce muamelede bulunan veya eziyet eden ya da bu hayvanı haklı bir neden olmaksızın öldüren kişi dört aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacak.

- Nesli tükenme tehlikesi altında hayvanı öldüren kişi 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 500 günden 5 bin güne adli para cezasıyla cezalandırılacak.

- Birden fazla hayvana karşı işlenen suçlarda ceza yarı oranda arttırılıyor.

- Hayvan dövüştürenler 2 aydan 2 yıla hapis ve para cezası çarptırılacak.

- Suç sahipli hayvana karşı işlenirse, soruşturma hayvanın sahibinin şikayetine bağlı olacak.

- Sahipsiz hayvana karşı suçlarda, Bakanlığın savcılığa başvuru yapması gerekiyor ve başvuru muhakeme şartı niteliği taşıyor.