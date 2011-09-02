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Sağlık

Hayvan kesmeden et yeme dönemi

Bilim adamları, laboratuar ortamında üretilen etin 6 ay sonra raflarda yerini alacağını bildirdi.

02 Eylül 2011 03:00

T24 - Gelecekte gıda sıkıntısı yaşanacağını öngören bilim adamları, laboratuar ortamında üretilen etin 6 ay sonra raflarda yerini alacağını bildirdi.

Vatan gazetesinin haberine göre; laboratuarda geliştirilen yöntemle hazırlanan et için canlıları öldürmeye gerek kalmayacağını açıklayan Profesör Mark Post ‘Etin maliyeti başlangıçta 250 bin euroyu bulabilir ama bu gelecekte azalacaktır. Geleneksel et üretiminde doğaya salınan zararlı gazlar küresel ısınmaya sebep oluyor, oysa laboratuarda üretilen et doğaya zarar vermiyor’ dedi. Maastricht Üniversitesi’nde görev yapan bilim adamları, binlerce kök hücrenin gerilerek, çoğaltılarak et haline getirildiğini belirtti.

Araştırmalarını domuz hücresi kullanarak yapan bilim adamları, bir yıl sonra da inek etinden hamburger köftesi yapılacağını açıkladı. Yapay et sektörünün büyümesini öngören uzmanlar ‘Domuz, kuzu, dana ve tavuk hücreleriyle geliştirilen yapay etler yaygınlaşacak’ yorumunu yaptı.

Çalışmalarda ortaya çıkan etin 2.5 santimetre uzunluğunda ve bir santimetre genişliğinde gri renkte olduğu bildirildi. Etin kırmızı olmamasının sebebi olarak ‘Etin içinde biraz miyoglobin var ama hiç kan bulunmuyor. Bu sebeple rengi beyaz ve gri arasında’ dedi. Öte yandan, yapay eti etik bulmayanlar, ‘İnsanlar gerçek et almaya devam edecektir’ dedi.


 

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