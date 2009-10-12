Hayvan kafalı afişlere tepki!

Eskişehir'de kent merkezinin çeşitli yerlerindeki billboardlara asılan bir elektronik eşya mağazasının, insan vücudunun üzerine yerleştirilmiş hayvan kafasından oluşan reklam afişleri tepki görüyor.



Türk Ocağı Eskişehir Şubesi Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, afişlerin kaldırılmasını istedi. Türk Ocağı üyeleri hayvan kafalarını sprey boya ile kapattı. Milliyet gazetesinin haberine göre, Türk Ocağı Şube Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, ‘Fotoğraf makinesi alırken sağılacak inek miyim?’, ‘Televizyonda pahalı fiyata atlayacak kadar sazan mıyım?’, ‘Cep telefonunda kazık yiyecek kadar kuş beyinli miyim?’, ‘Çamaşır makinesinde kazığa razı olacak kadar koyun muyum?’ ve ‘Bilgisayara fazla ödeyecek kadar kaz kafalı mıyım?’ sloganları ile insan vücudunun üzerine, kuş, koyun, balık, inek fotoğrafları konulan afişlerin önünde basın açıklaması yaptı. Şair Fuzuli Caddesi'ndeki basın açıklaması sırasında Türk Ocağı üyesi bir kişi de elindeki siyah sprey boya ile hayvan kafalarının üzerini kapattı.



Afişlerin kaldırılmasını isteyen Türk Ocağı Şube Başkanı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nedim Ünal, aksi takdirde ilanları kendilerinin kaldıracaklarını söyledi. Ayrıca hem şirket hem de ilanların asılmasına izin verenler hakkında Rekabet Üst Kurulu'na ve Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Prof. Dr. Ünal, şöyle konuştu: “Serbest piyasa ekonomisinin şartlarını zorlayarak, güya reklam gayesiyle, rekabet şart ve yönetmeliklerini hiçe sayarak, insana hele hele Türk insanına hakaret etmeye hiçkimsenin, hiçbir firmanın, hiçbir grubun böyle bir edepsizliği ve böyle bir arsızlığı yapmaya hakkı da yoktur, haddi de değildir. ‘Benden değil diğerlerinden alışveriş yaparsan koyunsun, ineksin, balıksın, kargasın’, ‘Benden alışveriş yapmazsan enayisin’ deme hakkını hiçbir ama hiçbir kimse deme hakkını kendinde bulamaz. Reklam adına, ticaret adına Türk insanına hiçkimse hakaret edemez, hiç kimse Türk insanına maksadını aşan hakaretlerde bulunamaz, aşağılayamaz. Bizi tahrik etmeyin, bu yolla daha çok reklam yapacağınızı zannediyorsanız, yanılıyorsunuz. Ama ticaret yaptığınız, alışveriş merkezleri açtığınız, küresel sermayenizi daha çok şişirdiğiniz bu vatanın güzel insanlarını tanıyacak ve saygı duyacaksınız. Bu vatanda istediğiniz gibi at oynatamayacağınızı bileceksiniz. Bu şirketleri, ama özellikle bu ilan panolarının sahibi olan belediyeleri, Türk milletine hakarete imkan sağladıkları için kınıyoruz.” Basın açıklaması yapılırken yoldan geçenlerden bazıları, “İnsan vücuduna hayvan kafası konulamaz. Burası Türkiye. Türk insanı hayvan değildir. Hiçbir insan böyle olumsuz resimlerle rencide edilemez. Bu bir reklam bile olsa kesinlikle hoş görmüyoruz” diye tepki gösterdi.