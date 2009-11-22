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Yaşam

Hayvan hırsızlığından 7 kişi tutuklandı

22 Kasım 2009 23:02

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde hayvan hırsızlarına yönelik operasyon düzenlendi. Hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ''hayvan hırsızlığı'' yaptığı iddia edilenlere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, Musa Ç. (18), Alper P. (15), Altan P. (16), Mikail C. (22) ile kardeşler Rıdvan Ş. (36), Günay Ş. (42), Nihat Ş. (38), Bülent Ş. (34) ve Mahir Ş. (40) hırsızlık şüphesiyle gözaltına alındı.

Zanlılardan Musa Ç. (18), Alper P. (15), Altan P. (16), Rıdvan Ş. (36), Günay Ş. (42), Nihat Ş. (38) ve Mikail C. (22), çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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