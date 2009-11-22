Hayvan hırsızlığından 7 kişi tutuklandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde hayvan hırsızlarına yönelik operasyon düzenlendi. Hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ''hayvan hırsızlığı'' yaptığı iddia edilenlere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, Musa Ç. (18), Alper P. (15), Altan P. (16), Mikail C. (22) ile kardeşler Rıdvan Ş. (36), Günay Ş. (42), Nihat Ş. (38), Bülent Ş. (34) ve Mahir Ş. (40) hırsızlık şüphesiyle gözaltına alındı.

Zanlılardan Musa Ç. (18), Alper P. (15), Altan P. (16), Rıdvan Ş. (36), Günay Ş. (42), Nihat Ş. (38) ve Mikail C. (22), çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.