Hayvan hırsızlığına 8 tutuklama

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN ve Denizli\'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen şüphelilerden 8\'i yakalandı. Şüphelilerden biri ise Hatay\'da askerlik görevini yaparken gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanırken 3 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuyucak İlçesi Başaran ve Azizabat mahallelerinde yaşayan bazı şüphelileri hayvan hırsızlığı konusunda takibe aldı. Aydın ve ilçeleri olmak üzere çevre illerden çaldıkları büyük ve küçükbaş hayvanları değerinin altında satarak haksız kazanç elde ettikleri istihbarı üzerine harekete geçildi.

Hırsızlığa karıştığı belirlenen Aydın\'da 7 ve Denizli\'de 4 olmak üzere 11 şüpheliye yönelik 22 ayrı adrese baskın düzenlendi. Ayrıca 5 araç arandı. Operasyonda şüphelilerden 8\'i gözaltına alındı. Yakalananlardan birinin Hatay\'ın İskenderun ilçesinde askerlik görevini yapmaktayken gözaltına alındığı belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı tutuklandı. Operasyon kapsamında 3 şüphelinin arandığı belirtildi. Şüphelilerin ev ve arazilerinde yapılan aramada ise 1 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 70 av tüfeği fişeği, 3 alıntı motosiklet, 10 küçükbaş, 156 büyükbaş hayvan, 26 kulak küpesi, 1 sahte plaka, 1 güneş paneli, 1 akü, 1 jeneratör, 1 bağ makası, 3 su pompası, 2 çalıntı oto teybi, 1 çim biçme makinesi, 1 muşta ve 2 eldiven ele geçirildi.



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