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Hayvan hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'da bir ahırdan 2 büyükbaş hayvan çalan çaldığı ididasıyla gözaltına alınan O

20 Şubat 2018 16:15

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'da bir ahırdan 2 büyükbaş hayvan çalan çaldığı ididasıyla gözaltına alınan O.Y. (16), tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin arandığı belirtildi.
Karabulut Mahallesi\'nde oturan Ahmet Temirciöz\'ün (67), ahırından dün 2 büyükbaş hayvanı çalındı. Temirciöz\'ün ihbarı üzerine jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ahır ve çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen jandarma, plakasız bir otomobilin bölgeden geçtiğini saptadı. Otomobilin, daha önce hırsızlık olaylarına karışan A.T.\'ye (40) ait olduğunu, yanında da O.Y. ve E.M.O.\'nun (17) bulunduğunu belirledi. Gözaltına alınan O.Y., suçunu itiraf edip, hayvanları A.T. ve E.M.O. ile birlikte çaldıklarını söyledi.
Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen O.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Jandarma A.T. ve E.M.O.\'nun yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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