Hayvan haklarıyla ilgili düzenlemede sona yaklaşıldı: Petshop'lar sanal ortama taşınacak

Hayvan hakları ile ilgili yasal düzenlemede sona yaklaşıldı. Taslağa göre Türk Ceza Kanunu’nda ‘mal’ olarak görülen hayvanlar artık ‘can’ olarak tanımlanacak. Böylece hayvanlara yapılan kötü muamele, eziyet, cana yapılmış sayılacak. Ayrıca petshoplar sanal ortama taşınacak. Hayvanlar doğal ortamlarında olacak, almak isteyenler internet üzerinden hayvanla ilgili bilgileri öğrenebilecek.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, hayvanlara yapılan kötü muamele için Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde ‘ön şikayet büroları’ kurulacak.

Vatandaşlar il tarım müdürlükleri bünyesinde hizmet verecek bürolara şikayette bulunabilecek. Buralarda verilecek karara göre hayvana eziyet edenler, kötü muamele yapanlar hakkında adli soruşturma açılıp açılmayacağı belli olacak.

Düzenlemeye göre, sahiplenen hayvanlara çip takılacak. Besledikleri hayvanları sokağa atanlara ceza verilecek.

Hayvanlar doğal ortamlarında olacak, almak isteyenler internet üzerinden hayvanla ilgili bilgileri öğrenebilecek

Pet shoplarla ilgili düzenleme de taslakta yer alan bir diğer başlık olacak. Petshop'lar sanal ortama taşınacak. Hayvanlar doğal ortamlarında olacak, almak isteyenler internet üzerinden hayvanla ilgili bilgileri öğrenebilecek. Satış işlemi de yine internet üzerinden olacak. Taslakta yer alan düzenlemeye göre özellikle kuşların göç yollarının korunmasına dikkat edilecek. AKP, bu yasanın kademeli olarak hayata geçirilmesini düşünüyor.