Hayvan hakları yasasına geri sayım: Artık 'eşya' olmaktan kurtulup 'canlı' olarak görülecekler

TBMM Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, hazırladıkları 36 maddelik Hayvan Hakları Kanun Teklifi’nin iki ay içinde Meclis’e geleceğini açıkladı. Artık hayvanlar ‘eşya’ olmaktan kurtulup ‘canlı’ gibi korunacak. Evdeki hayvanlara çip takılacak, sokağa bırakanlara da 10 bin TL’ye kadar ceza var.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre TBMM Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Yel, hazırladıkları 36 maddelik Hayvan Hakları Kanun Teklifi’nin iki ay içinde TBMM'ye geleceğini duyurdu.ü

Yel, kanun teklifini şu sözlerle anlattı: "Hayvanseverleri de mutlu edebilecek çözümleri önerdik. İşin birinci raundu bitti, daha maç bitmedi. Birinci raund önemliydi. Hayvanseveriz, çektikleri çileyi ruhumuzda hissediyoruz.

" En çok önemsediğim, hayvanların canlı olarak tanımlanması çok önemliydi. Mevcut kanun eşya olarak tanımlıyor. Şu fincana vereceğiniz herhangi bir zararla, herhangi bir kedi ve köpeğe vereceğimiz zarar aynı mantıkla cezalandırılıyor. Hayvanlara karşı işlenen suçlar Türk Ceza Kanunu’na göre işlem görecek. Hayvana işkence ve kötü muamelede bulunanlara cezaların farklı şekilleri olacak. Örneğin nesli tehlikede olan hayvanı öldürene veya şiddet uygulayana ceza miktarı bir kat daha arttırılacak. Kötü muameleye en az iki yıl ve ertelenmeyen, paraya dönüştürülmeyen bir ceza öneriyoruz. Evdeki hayvanlara çip takacağız."

"Petshoplarda köpek taş çatlasa bir ay kalır. Satıldıktan sonra pek çok köpek kafeste veya daracık alanda kalıyor. Ondan sonrasını kimse tartışmıyor. Zincire bağlanıyorlar. Kimse buna bir şey demiyor ama gözü kapalı herkes ‘Petshoplarda satılmasın’ diyor. Petshop aynı zamanda hayvanseverlerin de kontrol ettiği yerlerdir. Kötü muamele varsa uyarıyoruz. Denetim arttırıldığı zaman bu iş düzene girer. Hayvanı sisteme dahil etmenin ilk yolu petshop’lar. Hayvanseverler ‘İlla barınaklardan alınsın’ diyor. Böyle bir dünya yok. Bu dayatmalar yanlış."

"Hiçbir köpek başlı başına saldırgan değildir. Kötü eğittiğiniz zaman zarar verebilme potansiyeli var. Yasaklı ırk olan hayvanların sahibine sorumluluk yüklemek zorundayız. Nasıl ki her önüne gelene silah vermiyorsak bunu da veremeyiz. Sağlık heyeti raporundan geçtikten, psikoteknik analizler yapıldıktan sonra bu ruhsatı almayı hak edip etmeyeceği anlaşılacak. Sabıkası var mı yok mu bakılacak. Nasıl silahı vermiyorsak, köpeği de vermeyeceğiz. Verdikten sonra da kontrol altına alınacak. Varsa herhangi bir problemi sahibine ceza vereceğiz. Yasaklı ırklar hep artmış. Üretilmesi, satılması normal şartlarda yasak. Ama her yer Pitbull, Dogo Arjantino dolu. İyi niyetle bakmak isteyenlerin önünü açmak istiyoruz."