Hayvan hakları savunucusu İğdigül, Düzce'de öğrencilerle buluştu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- MOTOSİKLETİYLE il il gezerek hayvan haklarına dikkat çeken dizi ve sinema oyuncusu Semih İğdigül, Düzce\'nin Çilimli ilçesinde lise öğrencileriyle bir araya gelerek, kışın yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına sahip çıkılmasını istedi.

Semih İğdigül, yaklaşık 2 yıl önce motosikleti ile çıktığı Türkiye turunda şimdiye kadar 50\'den fazla ili gezerek hayvan haklarına dikkat çekti. Belediyeleri ziyaret edip hayvan barınaklarını inceleyen İğdigül, gördüklerini öğrencilere anlatmak için yine il il gezmeye devam ediyor. Düzce\'ye aracıyla gelen İğdigül, Çilimli Çok Programlı Lisesi\'nde, \'Hayvan hakları\' konulu konferans verdi. İğdigül, sokak hayvanlarının durumlarını, barınakları anlatarak, özellikle kışın yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğini, herkesin bulundukları yerde kapı önlerine ve uygun bölgelere yiyecek, su bırakmalarını istedi.

Konferans sonunda açıklama yapan İğdigül, hayvan hakları konusunda eğitimin önemine dikkat çekmek için bir kaç senedir il il gezdiğini anlatarak şöyle konuştu:

\"Okullarda güzel kardeşlerimle, minik yüreklerle, genç yüreklerle, büyük yüreklerle bir araya geliyoruz. Güldürüyoruz, eğlendiriyoruz, ağlatıyoruz. Ben bir sokak köpeğiyim. Bunu her zaman gururla söyledim. Ben deli değilim, manyak değilim. Ben bir sokak köpeğiyim, onların konuşan haliyim, onların sorunlarını dile getiren haliyim. Ben bu birikimlerimi güzel kardeşlerimle paylaşmaya çalışıyorum. Her gittiğimiz yerde unutulan bazı şeyleri hatırlatıyoruz.\"



FOTOĞRAFLI

