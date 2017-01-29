Hayvan hakları savunucularından tavşan kürkü satan Batik ve İpekyol’a boykot çağrısı

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hayvanların ‘giyim eşyası’ ya da ‘tüketim malzemesi’ olmadığını hatırlatarak Batik ve İpekyol firmalarını boykot etmeye çağırdı.

HAKİM, şunları kaydetti:

“Türlü bahanelerle hayvanların katledilmesini meşrulaştıran, moda kılıfı adı altında hayvan zulmünü, katliamını pazarlayan firmalardan alışveriş yapmayın, zulme ortak olmayın.”

“Yaşam hakkına değer veren herkesi, tavşan kürkü satarak kar elde eden, kanlı bir ticari anlayışa sahip olan, modayı değil zulmü pazarlayan Batik ve İpekyol’u boykot etmeye çağırıyoruz.”

Cem Adrian’dan çağrı

Hayvan haklarını savunan şarkıcı Cem Adrian, ürünlerinde gerçek kürk kullanan giyim markalarını durdurmak sosyal medya hesabı üzerinden duyuru yaptı.

Markalara, “Kürkü için öldürttüğünüz hayvanların da aslında kedilerden, köpeklerden farklı duyguları yok. Onları canlıyken sevin” diyen Adrian, Instagram’dan şu sözlerle çağrı yaptı.

“Ürünlerinde kürk kullanan büyük ve köklü markalarla kişisel olarak iletişime geçip yaptıkları yanlıştan dönmeleri ve artık kürk kullanmayacaklarını beyan etmelerini istedim. Pazartesi dönüş yapacaklar. Olumsuz dönüş yapan ya da hiç dönüş yapmayan tüm firmalara karşı büyük bir kampanya başlatacağım. Herkesi bu markaları protesto etmeye davet edeceğim. Lütfen benzeri görülmemiş bir destekle bu vahşeti ülkemizden silelim. Sonra da dünyadan... Neden olamasın?”

Koton geri adım attı

Ünlü giyim markası Koton, gerçek kürk kullandığı ürünlerini gelen tepkiler üzerine toplatma kararı aldığını duyurmuştu.

Koton, Twitter hesabından bir açıklama yaparak ürünlerin toplatıldığını duyurmuş, tekrar gerçek kürk kullanmayacaklarını açıklamıştı.