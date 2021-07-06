Hayvan hakları savunucuları Meclis komisyonunda: "Parti temsilcilerinin hepsi katliamcı; belediyelerin yüzde 90'ı öldürüyor"

"Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşmelerinde söz alan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Nesrin Çıtırık, "Şu anda burada partilerin temsilcilerinin hepsi katliamcı. Türkiye'deki belediyelerin yüzde 90'ı öldürüyor, dağa taşa atıyor, hepsi öldürüyor. Bu tasarıda kısırlaştırma yok, 'öldür dağa taşa at' diyor. Ben bu kanun yasalaşırsa Meclis önünde kendimi zincirleyeceğim" dedi.

AKP tarafından 117 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan "Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşmeleri; TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda devam ediyor.

Kanun teklifinin tümü üzerinde milletvekillerinin konuşmalarının ardından hayvan hakları savunucuları söz aldı. Hayvan hakları savunucuları; tali komisyon olan Adalet Komisyonu ve İçişleri Komisyonu'nun raporlarının çıkması ve sonrasında nihai karar verilmesini talep etti.

"Bu kanun böyle geçerse kendimi zincirleyeceğim"

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Nesrin Çıtırık, belediyelere hayvan bakımevi yapmaları için verilen sürelerin uzunluğuna tepki gösterdi. Acil kısırlaştırma talep eden Nesrin Çıtırık, şöyle konuştu:

"Şu anda burada partilerin temsilcilerinin hepsi katliamcı. Türkiye'deki belediyelerin yüzde 90'ı öldürüyor, dağa taşa atıyor. Onun için bütün partilere eşit mesafedeyiz. Hepsi öldürüyor. Keşke biri öldürmese de elini ayağını öpsek. Bin 389 belediye var, belediyelerin bin 200'ünde bakımevi yok. Bu ne demek? Türkiye'nin bin 200 belediyesi öldürüyor. Eğer bu belediyeler öldürmeseler, sokaklarda hayvanlardan yürünmez, üreme hızı yüksek. Ben size soruyorum, 17 yıldır bakımevini kurmayan devletimin söz geçiremediği belediyelere niye dört yıl daha veriyorsunuz. Bu belediyelerin paralara boğulduğunu biliyoruz. Para sorunu yok. Sizce bu belediyelerin paraya mı ihtiyacı var?

"İstediğimiz basit. Bakımevi ve kısırlaştırma merkezi... Belediye başkanları, doğal koruma milli parkların bölge müdürlerine randevu vermiyor. Sabaha kadar hayvanları öldürüyor. Mezarların kenarında kanlar var. Mezarlara gömmüşler. Siz belediyelerin büyüğü 2 buçuk küçüğü 4 buçuk yıl bakımevi yapmayacak. Bu hayvanlar, bu üreyen hayvanlar, nereye gidecek? Bu tasarı 'öldürdüğünü öldür, attığını at' diyor. Köyü çöplüğü dağı bayırına çıktık. 150-200 ilçe, başka ilçeler buraya atıyor' dedi. Belediyeler, hayvanları dağa taşa ya da başka ilçelere atıyorlar. Burada katliam var. Ben bu kanun yasalaşırsa Meclis önünde kendimi zincirleyeceğim. Bu tasarıda kısırlaştırma yok, 'öldür dağa taşa at' diyor. Kısırlaştırmaya gücünüz yetmedi mi? 'Kısırlaştırma yapın' diye ölüyoruz. Başka çaresi yok. Kısırlaştırın. 'Bırakın üresinler' demiyoruz. Bu yasada kısırlaştırma yok. Bakımevi yok. Siz bu yasayla belediyeleri koruma altına aldınız. Bu belediyelere 'paraları yok' demek için insan Allah'tan korkar. Bize iki gündür haber geliyor, kısırlaştırma merkezi kuracak belediyeler vazgeçiyor, 'süre var' diyor. Yaptırım yok burada. Talebim üç ay süre verin."

"Bu adamlara bu paraları ödeyecek paralar zaten var"

Hayvan Hakları İçin Birleşim Hareketi Kurucu Başkanı Mehtap Özer, hayvan dövüştürenlerle yaptığı mücadeleyi aktardı ve ceza talep etti. Mehtap Özer, şunları söyledi:

"Kangal ırkını dövüştüren 200 kişi mevcuttur. İstanbul Adliyesi'ne 2018'de bildirdim. Gerekli önlemler alınmamakta. Hayvan Hakları Kanunu'nda bu önlemlerin alınmasını ve kangal ırkı çoban köpeğinin nesli tükenen hayvan statüsüne alınmasını talep ediyorum. Horoz dövüşleri yapılan yüzlerce ring kapattırdım, yakalattım. Beş büyük ring kaldı. Bu değerli kanunu olması gerektiği gibi çıkarırsa, bu beş ringi de kapattıracağız, yakında büyük horoz dövüşleri var. Hint horozları, Çin'den bavullarda geliyor, kuluçkadan buradan çıkıyor. Bu konuların uzmanı olarak beyanda bulunuyorum. Gerekli önlemlerin alınmasını istiyorum. Horoz dövüşleri zaten yasak. Bu adamlarda bu paraları ödeyecek zaten para var. 'Sen bunu hapiste yapsan biz yaparız' diyor. 6 ay hapis cezası kesinlikle geçerli değil."

"Hayvan deneyleri suçtur"

Hayvanlar üzerinden deney yapılmasına da değinen Mehtap Özer, "Hayvanlar üzerinde kollarını bacaklarını kopartarak, gözlerini oyarak deney yapmayalım. Estetik cerrahların el becerilerini geliştirmek için hayvanların canlarını kastetmeyelim. Bu bir suçtur. Bilim insanlarını Küba'ya gönderelim. Küba'da aşıların alasını yapmaktadırlar. Canlı insan dokuları üzerinden çok başarılı işler yapmaktadırlar" dedi. (ANKA)