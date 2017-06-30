Hayvan hakları savunucuları 'Katliam Yasa Tasarısı' için sokağa çıkacak

Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı, hayvan hakları savunucularını harekete geçirdi. Yaklaşık 200 dernek ve grubun yanı sıra bağımsız aktivistlerin de katılacağı eylemler, eş zamanlı olarak 1 Temmuz’da yapılacak.

Yeşil Gazete'den Ş. Esin Erben'in haberine göre , hayvan hakları savunucularının “Katliam Yasa Tasarısı” olarak değerlendirdiği tasarı, yaşam hakkı savunucuları tarafından 1 Temmuz saat 13:00’te birçok kentte eş zamanlı olarak protesto edilecek.

"Nüfusu 100 binden az olan belediyeler, sokak hayvanları ile ilgili sorumluluklarını terk edecek"

Kanun tasarısı, hayvanlar için bir felaket olarak tanımlanıyor. Tasarıya göre, nüfusu 100 binden az olan ilçe belediyeleri sokak hayvanları ile ilgili sorumluluklarını terk edecek. Rehabilitasyon merkezi ve bakımevi kurma zorunluluğu olmayacak belediyelerin, sokakta yaşayan hayvanları yerleşim yeri dışına ve çevre ilçelere bırakmasının önü açılacak.

"Tasarı, hayvanları tecrit etmeye yönelik"

Bunun yanı sıra hayvan satışı, üretim çiftliklerinde ve bakımevlerinde devam edecek. Yaşam hakkı savunucularına göre bu durum, sokak hayvanlarının bakımevlerinden satın alındıktan sonra deneylerde kullanılmasının önündeki engelleri kaldıracak. “Bakım evlerindeki sahiplendirilemeyen hayvanlar, okul, hastane, ibadethane, çocuk oyun alanı gibi toplumun yoğun olarak kullandığı yerler hariç alındığı ortama bırakılır.” şeklindeki tasarının 3. maddesi ise hayvanları tecrit etmeye yönelik olarak değerlendiriliyor.

Atlı fayton, hayvanlı sirk, yunus parkları gibi hayvanların fiziksel ve psikolojik olarak şiddet gördüğü ticari uygulamaların son bulmasına dair ise tasarıda herhangi bir madde yer almıyor.

Eylemler Nerede Gerçekleştirilecek?

Hayvan hakları savunucuları tarafından duyurulan eylem yerleri şu şekilde:

Ankara – Vedat Dolakay Nikah Salonu Önü – Kurtuluş Parkı

Antalya – Yavuz Özcan Parkı

Alanya – Atatürk Meydanı

Adana – Atatürk Parkı

Afyonkarahisar – Afyon Bakımevi

Akçay – Sarıkız Heykeli Önü

Adıyaman Gölbaşı – Atatürkçü Düşünce Derneği Basın Toplantısı

Akçakoça – Merkez Cami Karşısı

Bartın – Cumhuriyet Meydanı

Batman – Atatürk Parkı

Burdur – Cumhuriyet Meydanı

Bursa – Fomara Meydanı

Bilecik – Şehitler Parkı

Bodrum – İskele Meydanı

Balıkesir – Ali Hikmet Paşa Meydanı İş Bankası Karşısı

Çat – Kaymakamlık Önü

Çanakkale – İskele Meydanı

Çorum – Hürriyet Parkı Yanı

Çınarcık – Çınarcık Meydanı

Denizli – Belediye Önü Çınar

Didim – Cumhuriyet Meydanı

Düzce – Anıt Park

Dalyan – Merkez Cami Yanı Çay Bahcesi

Edirne/ Uzunköprü – Edirne Saraçlar Caddesi PTT Önü

Eskişehir – Adalar Migros Önü

Gemlik – İskele Meydanı

Güryıldız – Tokat Küçük Yıldız Mahallesi Güney Sokak

Hatay – Cumhuriyet Meydanı Köprübaşı

Hopa – Cumhuriyet Meydanı

Hınıs – Cumhuriyet Caddesi

Horasan – Belediye Binası Önü

İstanbul – Kadıköy İskele Meydanı Atatürk Heykelinin Bulunduğu Alan

Isparta – Parmakkapı Meydanı Belediye İş Hanı Önü

İnegöl – Hükümet Konağı Önü

İzmir – Konak Büyükşehir Belediyesi Önü

Kastamonu – 10. Bölge Orman Su İşleri Müdürlüğü Önü

Kırklareli – Özgürlük Meydanı

Keşan – Enez – Keşan Hükümet Caddesi Orman Müdürlüğü Önü

Kırıkkale – Maddo Kafe Önü Cumhuriyet Meydanı

Kuşadası – İsmail Cem Meydanı

Kayseri – Cumhuriyet Meydanı / Almer Avm Arkası

Konya – Selçuklu İhsaniye Mahallesi Büyük Hayrettin Sokak Yüksel Apartmanı Önü

Kars – Basın Toplantısı

Karamürsel – Cumhuriyet Meydanı

Karabük – Eski Belediye Önü

Kütahya – Tema Vakfı

Lapseki – Adliye Önü

Rize – Tuzcuoğlu Memişağa Parkı

Sakarya – Atatürk Kültür Merkezi Önü

Samsun – İlkadım Cumhuriyet Meydanı

Sinop – Eski Hal Binası Önü

Siirt – Basın Toplantısı

Sivas – Basın Toplantısı

Şanlıurfa – Topçu Meydanı

Şebinkarahisar – Basın Toplantısı

Muğla – Ortaca Dalaman – Ortaca Tören Alanı

Manisa – Manolya Meydanı

Muş – Basın Toplantısı

Mersin / Anamur – Zehra Marul Yalı Sokak İskele Mahallesi No: 23 Önü

Niksar – Kaymakamlık Binası Önü

Nevşehir – Valilik Önü Tören Alanı

Niğde – Basın Toplantısı

Ordu – Eski Fidan Gör Meydanı

Uşak – Basın Toplantısı

Ürgüp – İmran Mahallesi Güllüce Caddesi

Trabzon – Gazeteciler Cemiyeti

Tekirdağ – Çorlu Atatürk Meydanı

Türkeli – Kaymakamlık Önü

Tunceli – Seyit Rıza Parkı

Tokat – Valilik Önü

Turhal – Belediye Binası Önü

Yozgat – Cumhuriyet Meydanı

Yalova- Cevdet Aydın Parkı

Zonguldak – Merkez Adliye Binası Önü