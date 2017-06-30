Hayvan hakları savunucuları 'Katliam Yasa Tasarısı' için sokağa çıkacak

Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı, hayvan hakları savunucularını harekete geçirdi. Yaklaşık 200 dernek ve grubun yanı sıra bağımsız aktivistlerin de katılacağı eylemler, eş zamanlı olarak 1 Temmuz’da yapılacak.
Yeşil Gazete'den Ş. Esin Erben'in haberine göre, hayvan hakları savunucularının “Katliam Yasa Tasarısı” olarak değerlendirdiği tasarı, yaşam hakkı savunucuları tarafından 1 Temmuz saat 13:00’te birçok kentte eş zamanlı olarak protesto edilecek.
"Nüfusu 100 binden az olan belediyeler, sokak hayvanları ile ilgili sorumluluklarını terk edecek"
Kanun tasarısı, hayvanlar için bir felaket olarak tanımlanıyor. Tasarıya göre, nüfusu 100 binden az olan ilçe belediyeleri sokak hayvanları ile ilgili sorumluluklarını terk edecek. Rehabilitasyon merkezi ve bakımevi kurma zorunluluğu olmayacak belediyelerin, sokakta yaşayan hayvanları yerleşim yeri dışına ve çevre ilçelere bırakmasının önü açılacak.
"Tasarı, hayvanları tecrit etmeye yönelik"
Bunun yanı sıra hayvan satışı, üretim çiftliklerinde ve bakımevlerinde devam edecek. Yaşam hakkı savunucularına göre bu durum, sokak hayvanlarının bakımevlerinden satın alındıktan sonra deneylerde kullanılmasının önündeki engelleri kaldıracak. “Bakım evlerindeki sahiplendirilemeyen hayvanlar, okul, hastane, ibadethane, çocuk oyun alanı gibi toplumun yoğun olarak kullandığı yerler hariç alındığı ortama bırakılır.” şeklindeki tasarının 3. maddesi ise hayvanları tecrit etmeye yönelik olarak değerlendiriliyor.
Atlı fayton, hayvanlı sirk, yunus parkları gibi hayvanların fiziksel ve psikolojik olarak şiddet gördüğü ticari uygulamaların son bulmasına dair ise tasarıda herhangi bir madde yer almıyor.
Eylemler Nerede Gerçekleştirilecek?
Hayvan hakları savunucuları tarafından duyurulan eylem yerleri şu şekilde:
Ankara – Vedat Dolakay Nikah Salonu Önü – Kurtuluş Parkı
Antalya – Yavuz Özcan Parkı
Alanya – Atatürk Meydanı
Adana – Atatürk Parkı
Afyonkarahisar – Afyon Bakımevi
Akçay – Sarıkız Heykeli Önü
Adıyaman Gölbaşı – Atatürkçü Düşünce Derneği Basın Toplantısı
Akçakoça – Merkez Cami Karşısı
Bartın – Cumhuriyet Meydanı
Batman – Atatürk Parkı
Burdur – Cumhuriyet Meydanı
Bursa – Fomara Meydanı
Bilecik – Şehitler Parkı
Bodrum – İskele Meydanı
Balıkesir – Ali Hikmet Paşa Meydanı İş Bankası Karşısı
Çat – Kaymakamlık Önü
Çanakkale – İskele Meydanı
Çorum – Hürriyet Parkı Yanı
Çınarcık – Çınarcık Meydanı
Denizli – Belediye Önü Çınar
Didim – Cumhuriyet Meydanı
Düzce – Anıt Park
Dalyan – Merkez Cami Yanı Çay Bahcesi
Edirne/ Uzunköprü – Edirne Saraçlar Caddesi PTT Önü
Eskişehir – Adalar Migros Önü
Gemlik – İskele Meydanı
Güryıldız – Tokat Küçük Yıldız Mahallesi Güney Sokak
Hatay – Cumhuriyet Meydanı Köprübaşı
Hopa – Cumhuriyet Meydanı
Hınıs – Cumhuriyet Caddesi
Horasan – Belediye Binası Önü
İstanbul – Kadıköy İskele Meydanı Atatürk Heykelinin Bulunduğu Alan
Isparta – Parmakkapı Meydanı Belediye İş Hanı Önü
İnegöl – Hükümet Konağı Önü
İzmir – Konak Büyükşehir Belediyesi Önü
Kastamonu – 10. Bölge Orman Su İşleri Müdürlüğü Önü
Kırklareli – Özgürlük Meydanı
Keşan – Enez – Keşan Hükümet Caddesi Orman Müdürlüğü Önü
Kırıkkale – Maddo Kafe Önü Cumhuriyet Meydanı
Kuşadası – İsmail Cem Meydanı
Kayseri – Cumhuriyet Meydanı / Almer Avm Arkası
Konya – Selçuklu İhsaniye Mahallesi Büyük Hayrettin Sokak Yüksel Apartmanı Önü
Kars – Basın Toplantısı
Karamürsel – Cumhuriyet Meydanı
Karabük – Eski Belediye Önü
Kütahya – Tema Vakfı
Lapseki – Adliye Önü
Rize – Tuzcuoğlu Memişağa Parkı
Sakarya – Atatürk Kültür Merkezi Önü
Samsun – İlkadım Cumhuriyet Meydanı
Sinop – Eski Hal Binası Önü
Siirt – Basın Toplantısı
Sivas – Basın Toplantısı
Şanlıurfa – Topçu Meydanı
Şebinkarahisar – Basın Toplantısı
Muğla – Ortaca Dalaman – Ortaca Tören Alanı
Manisa – Manolya Meydanı
Muş – Basın Toplantısı
Mersin / Anamur – Zehra Marul Yalı Sokak İskele Mahallesi No: 23 Önü
Niksar – Kaymakamlık Binası Önü
Nevşehir – Valilik Önü Tören Alanı
Niğde – Basın Toplantısı
Ordu – Eski Fidan Gör Meydanı
Uşak – Basın Toplantısı
Ürgüp – İmran Mahallesi Güllüce Caddesi
Trabzon – Gazeteciler Cemiyeti
Tekirdağ – Çorlu Atatürk Meydanı
Türkeli – Kaymakamlık Önü
Tunceli – Seyit Rıza Parkı
Tokat – Valilik Önü
Turhal – Belediye Binası Önü
Yozgat – Cumhuriyet Meydanı
Yalova- Cevdet Aydın Parkı
Zonguldak – Merkez Adliye Binası Önü