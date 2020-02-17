"Hayvana yönelik şiddet fiilleri TCK kapsamına alınmalı”

Hayvan Hakları İzleme Komitesi'nin (HAKİM) hayvan hakları ihlalleri raporunda 'hayvana yönelik şiddet fiillerinin TCK kapsamına bir an önce alınmalısı gerektiği' vurgulandı.

2016’dan bu yana hayvan hakkı ihlallerini raporlayan Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) ocak ayı hayvan hakları ihlalleri raporunu açıkladı.

Rapor, 'yaşam hakkı gaspı, işkence, özgürlüğü kısıtlama, cinsel şiddet ve beden dokunulmazlığının ihlali' başlıkları altında sunuldu.

Rapora göre 2020’nin Ocak ayında en az 48 bin 348 yaşam hakkı gasbı, 47 işkence vakası, 29 bin 804 özgürlüğü kısıtlama, 2 cinsel şiddet ile belediye çalışanları ve kamu görevlileri eliyle yaşanan 4 ihlal vakası yaşandı.

"Hak ihlâlleri yalnızca basın, sosyal medya ile kayıt altına alınabiliyor"

HAKİM Koordinatörü Fatma Biltekin, kedi ve köpek dışında farklı türden milyonlarca hayvanın fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü ve farklı endüstriler tarafından sistematik zulme uğradığını vurguladı. Medyada bu ihlallerin çok küçük bir kısmına yer verildiğini söyleyen Biltekin, raporlanan hak ihlâllerinin yalnızca basın, sosyal medya ile kayıt altına alınabildiğini söyledi. Biltekin, “Buna rağmen, bu basın

toplantısında kamuoyu ile paylaştığımız bir aylık rapor bile, hayvan hakları ihlâllerinin aslında ne denli korkutucu boyutlarda yaşandığı gerçeğini de ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

Raporda, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ocak ayı verileri henüz açıklanmadığı için bu sayılara insan menfaati için kullanılan hayvanların yaşadığı hak ihlalleri eklenememiştir. Ancak 2019 ile ilgili edindiğimiz sayılar, hayvanların daimi soykırım yaşadığını bize net bir şekilde gösteriyor” denildi.

TÜİK'in 2019 verilerine göre ise şu maddeler halinde sunuldu:

-1 milyar 213 milyon 274 bin tavuk ve hindi eti için öldürüldü.

-Kasım ayına kadar 7 milyon 174 bin 352 hayvan yurt içi sevk sırasında işkenceye maruz bırakıldı.

-1 milyar 265 milyon 415 bin 285 sığır, manda, koyun, keçi, tavuk ve hindinin özgürlüğü

kısıtlandı.

-Ekim ayına kadar 2 milyon 090 bin 771 hayvan suni tohumlama yöntemiyle cinsel şiddete maruz bırakıldı.

-Kırkılma esnasında beden dokunulmazlığı ihlal edilen keçi ve koyun sayısı 47 milyon 913 bin 069 olarak kayıtlara geçti.

"Yerel ve merkezi yönetimlerin hayvana bakışı hayvan-insan ilişkisini bozuyor"

Dört Ayaklı Şehir Koordinatörü Mine Yıldırım ise, kent hayvanlarıyla ilgili envanter olmaması ve kayıt dışılık sorununa değindi. Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu durum, kamu kurumlarının, özellikle de belediyelerin toplu veya tekil öldürme vakalarında hesap verilebilirliğini bütünüyle ortadan kaldırıyor. Barınak olarak bilinen tecrit

merkezlerinde, barınak çeperlerinde ve ormanlarda kamu personelinin ve şahısların hayvanlara uyguladığı şiddet görünür kılınamıyor ve bu nedenle de raporlara eklenemiyor” dedi.

Yerel ve merkezi yönetimlerin hayvana bakışı ve olumsuz uygulamalarının, hayvan-insan ilişkisini bozmaya devam ettiğine dikkat çeken Yıldırım, “Hayvana yönelik haksız fillerin Türk Ceza

Kanunu (TCK) kapsamına alınması bu anlamda bizim için en kritik başlıklardan biri."

Rapor, 9 Kasım 2019’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden HAKİM Koordinatörü Burak Özgüner’e adandı.

Raporun tamam için tıklayın.