Hayvan hakları ihlalleri için e-postalı çözüm

Hayvanlara kötü davranan, kaçak avlanma ve hayvan ticareti yapanlara karşı sosyal medya hesapları üzerinden mücadele yürüten Orman ve Su İşleri Bakanlığı, e-posta yoluyla da şikâyet almaya başladı.

Bakan Veysel Eroğlu’nun talimatı üzerine “hayvanhaklari@ormansu. gov.tr” elektronik posta adresi oluşturuldu. Vatandaşlar artık hayvanlara eziyet edenleri bu adres üzerinden bakanlığa şikâyet edebilecek. Bakanlık, gelen başvuruları inceleyerek ilgili bölge müdürlüklerine iletecek. İl şube müdürlükleri tarafından araştırma yapılarak gerekli işlemlerin ardından başvuru sahibi bilgilendirilecek.

Hayvanları Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2004 yılından bugüne kadar başıboş hayvanların daha insani usullerle rehabilite edilmeye başlandığını kaydeden Eroğlu, “Ev ve süs hayvanı satış yerleri kontrol altına alındı. Deney hayvanlarının kullanımı ile alakalı etik düzenlemeler getirdik. Hayvanat bahçelerindeki hayvanların refah düzeyini artırdık ve hayvanlara eziyeti hukuken engelledik. Ayrıca, hayvan haklarına yönelik yapılan ihlallere karşı, daha hızlı ve etkili hizmet verebilmek maksadıyla ‘hayvanhaklari@ormansu.gov.tr’ elektronik posta adresi oluşturduk. Hayvan hakları ihlallerinin önlenebilmesi için duyarlı vatandaşlarımızın ihbarlarını bu adrese bildirmelerini bekliyoruz” dedi.