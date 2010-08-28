-HAYVAN HAKLARI İÇİN OTURMA EYLEMİ ANKARA (A.A) - 28.08.2010 - Türkiye Hayvan Hakları gönüllüleri, hayvanlara karşı şiddet ve tecavüz eylemlerinin, Türk Ceza Kanunu kapsamına alınması istemiyle oturma eylemi yaptı. Türkiye Hayvan Hakları gönüllülerinin Sakarya Caddesi'nde yaptıkları eylemde konuşan Mehtap Aksoyoğlu, hayvanların işkenceye maruz kaldığını, tecavüze uğradığını ve zevk için öldürüldüğünü belirtti. ''Barınakların da işkence ve ölüm kampları haline dönüştüğünü'' ileri süren Aksoyoğlu, ''Sokaklarda açlıkla ve susuzlukla mücadele eden canlara bir kap suyu bile çok gören, su ve yemek verenlere dahi kötü muamelede bulunan bir toplum haline dönüştük'' görüşünü dile getirdi. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun, halen Kabahatler Kanunu kapsamında olduğunu ifade eden Aksoyoğlu, ''Hayvana karşı işlenen her türlü şiddet içerikli eylem ve tecavüzün bir sonraki adımının çocuklar ve kadınlar olduğunun bilimsel olarak ispatlandığını'' söyledi. Bugün medeni ülkelerde, hayvana karşı işlenen suçların, en ağır şekilde cezalandırıldığını, cezalandırılma gerekçesi olarak da bu şiddet potansiyelinin er ya da geç insana yöneleceği gerçeğinin gösterildiğini belirten Aksoyoğlu, şunları kaydetti: ''Bu nedenle sokağımızda hayvana şiddet uygulayan, işkence eden, tecavüz eden kimseler varsa, çocuklarımız ve biz güvende değiliz. Bugün hayvana gücü yeten kişi, yarın çocuklarınıza ve size karşı aynı şiddeti gösterecektir.'' Eylem sırasında, çevredeki vatandaşlardan, ''hayvanlara karşı şiddet ve tecavüz eylemlerinin Türk Ceza Kanunu kapsamına alınması istemini'' içeren ve ''4 Ekim Hayvan Hakları Günü''nde yetkililere sunulmak üzere hazırlanan dilekçe için imza toplandı.