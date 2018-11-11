Hayvan hakları için kedi bıyığı ile eylem yaptılar

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de bir araya gelen yaklaşık 200 hayvansever, hayvan hakları için hazırlanan yasa tasarısını protesto etti. Hayvanseverlerden bazıları, yüzlerine kedi bıyığı çizerek eyleme katıldı. Hayvanlara yapılan işkencelere dikkat çekmek için Gündoğdu Meydanı\'nda gerçekleştirilen eylem sırasında, aynı meydanda faytonların müşteri taşıması, tepki çekti.

İzmir\'de yaklaşık 200 kişi Alsancak Gündoğdu Meydanı\'nda hayvan hakları ve hayvanların yaşadığı işkencelere dikkat çekmek için toplandı. Vatandaşlar, üzerinde \'Deney merkezleri, mezbahaneler, kafesler yıkılsın\', \'Kanlı ölüm yasasına hayır\', \'Şiddete hayır, artık yeter\' yazılı dövizler taşıdı. Yine 26 Haziran\'da Sakarya\'da patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi sırasında ölen köpeğin resimlerini de göstericiler ellerinde taşıdı. Öte yandan, hayvan hakları için meydanda eylem yapıldığı sırada aynı meydanda faytonların müşteri taşıması dikkat çekti. Seferihisar Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fevziye Özkan, mecliste bekleyen yasa tasarısının bazı maddelerine itirazlarının olduğunu, ayrıca son zamanlarda şiddet olaylarında yaşanan artışa dikkat çekmek için toplandıklarını açıkladı. Şuanda yürürlükte olan 5199 sayılı yasanın 6\'ncı maddesine asla dokunulmamasını istediklerini de kaydeden Özkan, \"Çünkü bu madde bizim altın maddemiz. Bunun kaldırılması demek, hayvanların sokaklardan toplanıp, dağlara ve ormanlara atılması demektir. Oysa bu hayvanlar evcil, yaban hayata alışık değiller. Dağlarda, ormanlarda bizlerden ayrı yaşayamazlar. Bu maddenin kaldırılmamasını istiyoruz\" diye konuştu.

\'BİZ SUSARSAK ONLAR ÖLÜR\'

Hazırlanan yasa tasarısında birçok maddenin sakıncalı olduğunu savunan Fevziye Özkan, \"Bu yasa, 30- 40 hayvana bakamayan belediyelerin ellerine binlerce hayvan teslim etmeyi amaçlıyor. Buna da karşıyız. Yasanın yürütücüsü olan Tarım ve Orman Bakanlığı\'nın, belediyeler üzerinde idari yaptırımda bulunmasını istiyoruz. Ankara\'nın dikkatini çekmek için toplandık. Türkiye\'nin 71 ilinde ve ilçelerde eş zamanlı olarak açıklamalarla sesimizi duyurmak istiyoruz. Biz susarsak, sokaktaki masum canlar ölecek. Televizyonlarda yapılan bazı açıklamaları göz boyama ve makyaj olarak değerlendiriyoruz. Asla buna inanmıyoruz. Çünkü yasa tasarısı hazırlanırken sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadı. Daha bir kere barınağa gitmemiş, bakım evi görmemiş bürokratların yasa tasarısı hazırlayarak bunu uygulama lüksü olamaz. Biz dışardaki durumu hepsinden daha iyi biliyoruz. Bu konuda kendilerine yardımcı olmak istiyoruz\" dedi.

\'ONLARIN DA YAŞAMA HAKKI VAR\'

Hayvanların yaşadığı şiddet olaylarına değinen Ender Ülger ve Aysun Ülger de yüzüne kedi resmi çizdi. Aysun Ülger, \"Masum canlardan ellerini çeksinler. Allah\'ın bir bildiği var ki bunları yarattı. Biz de insan olarak onlara elimizi uzatmalıyız, yardımcı olmalıyız. Yaşam haktır. Herkesin bu evrende yaşaması gerekiyor\" dedi. Ender Ülger ise şunları söyledi:

\"Hayvan haklarının koruyacak insan sayısı bu kadar az olmamalı. Bir hayvan sever olarak meydana baktığımda az sayıda insanı görüyorum. Hayvan hakları için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz ve yıllardır yasanın çıkmasını bekliyoruz.\" Derya Demirel Cengiz isimli hayvan sever de yeryüzünde insanların yaşam hakkı olduğu kadar, hayvanların da yaşam haklarının bulunduğunu belirtti. Cengiz, \"Önce onlar dünyaya geldi, bence biz onlardan sonra dünyaya geldik. Onların hayatlarını kısıtlıyoruz. Yetmiyormuş gibi bir de onların yaşam haklarını ellerinden alıyoruz\" dedi.

\'FAYTONLARA HAYIR\'

Gündoğdu\'daki eylemde Ayşe Bilmez isimli hayvansever de üzerinde \'Faytona binmeyin\' yazılı döviz taşıdı. Bilmez\'in hemen arkasında ise müşteri bekleyen faytonların olması dikkat çekti. Bilmez, \"Hayvan hakları dediğimiz zaman, sadece kedi ve köpekten bahsetmiyoruz. Diğer hayvanları da düşünüyoruz. Tüm hayvanların haklarını korumamız gerekiyor ama biz sömürüyoruz. Sömürü düzenine \'hayır\' demek istiyoruz. Atlar da şehirlerde en çok sömürülen hayvanlardan biri. O nedenle bu pankartı taşıyorum\" dedi.

Yapılan açıklamaların ardından vatandaşlar dağıldı.



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